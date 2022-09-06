Алматинцы стали разводиться чаще: названы причины

На площадке Региональной службы коммуникаций сотрудники РАГСов озвучили основные причины, по которым алматинцы чаще всего разводятся, сообщает Zakon.kz.

Обычно перед разводом сотрудники РАГСов дают время на раздумье. Однако не каждую семью удается сохранить.

Основными причинами разводов становятся отсутствие детей, отсутствие жилья, постоянной работы, склонность одного из супругов к употреблению алкоголя, наркотиков, измены и неумение находить общий язык. Причем в 70% случаев инициаторами разводов являются женщины.

Руководитель отдела регистрации актов гражданского состояния аппарата акима Турксибского района города Алматы Жанна Дюсембаева имеет 30-летний стаж работы в этой системе и за все годы помирила не один десяток пар.

В 2021 году в Турксибском районе зарегистрировано 370 разводов, это с учетом только граждан, не имеющих совместных детей и подавших заявление в органы РАГС по взаимному согласию. Нашими сотрудниками проводится большая работа по сохранению семей. Так, например, нам удалось сохранить 84 брака, – сообщила Жанна Дюсембаева.

При этом она уточнила, что алматинки чаще всего желают оставить девичью фамилию после регистрации брака. Это связано с сохранением традиций.

Еще одна тенденция — возраст новобрачных стал выше. А вот возраст разводящихся супругов всегда разный.

В 2022 году алматинцы стали чаще заключать браки

Жители Алматы стали чаще жениться и выходить замуж по сравнению с 2021 годом. Заместитель руководителя Департамента юстиции города Алматы Зауреш Сатхожина отметила положительную динамику в вопросе создания семьи среди жителей Алматы.

По подсчетам специалистов, за восемь месяцев 2022 года по городу Алматы зарегистрировано 84 507 актов гражданского состояния.

В этом списке 48 200 записей актов о рождении, 12 326 актов о смерти. Кроме того, насчитали 19 367 записей актов о заключении брака. К слову, в 2021 году вступили в брак за этот же период 16 952 пары.

Сроки регистрации брака сократили. Расписаться теперь можно на 15-й день. Он исчисляется со следующего рабочего дня после подачи заявления о заключении брака. До этого нужно было ждать 30 календарных дней.