К концу 2025 года дефицит ученических мест в Алматы снизится в шесть раз

На площадке Региональной службы коммуникаций Алматы состоялся брифинг с участием заместителя акима мегаполиса Бейбута Шаханова, посвященный реализации проектов в сфере образования, сообщает Zakon.kz.

Заместитель акима отметил, что в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева одной из ключевых задач является устранение трехсменного обучения и переполненности школ, что напрямую влияет на качество образования и комфорт учащихся.

"Создание условий для качественного образования – это стратегический приоритет. Мы системно строим новые школы и модернизируем действующие, чтобы каждый ребенок в Алматы учился в безопасной и современной среде", – подчеркнул Бейбут Шаханов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В 2025 году в Алматы завершено строительство 24 объектов образования.

В рамках Национального проекта "Келешек мектептері", инициированного Президентом страны, построено 12 современных школ на 22 500 ученических мест. Из них 7 школ открыты к началу учебного года, а ещё 5 готовы принять детей во второй четверти.

К числу уже открытых школ относятся:

№217 в мкр. "Самгау" (2 000 мест),

№218 в мкр. "Карасу" (2 000 мест),

№219 в мкр. "Теректи" (2 000 мест),

№214 в ЖК "Нурлы Дала" (1 500 мест),

№216 на пр. Райымбека, 210 (1 500 мест),

школа в мкр. "Акбулак" (1 500 мест),

№215 по ул. Розыбакиева – Левитана (1 500 мест).

Во второй четверти начнут работу еще 5 комфортных школ – в мкр. "Курамыс", "Шугыла", "Карагайлы", на улицах С. Ашимова и Егизбаева.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Дополнительно, частными инвесторами продолжается строительство 8 школ на 11,7 тыс. ученических мест, которые после завершения будут выкуплены городом. Начало учебного процесса в которых запланировано на следующий год.

Отмечается, что комфортные школы построены в районах, где значительно ощущался дефицит ученических мест и имеется высокая динамика жилой застройки. Это школы нового формата – здания с новейшим оборудованием и удобными пространствами, в которых наши дети будут получать современное образование.

Кроме того, к 180-летию Абая Кунанбаева была построена школа-интернат имени Абая на 900 ученических мест с общежитием. Для обеспечения комфортными условиями учащихся в мкр. Зердели и по ул. Енбек Алатауского и Наурызбайского районов строятся две новые школы на 890 мест.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Выступая с докладом Бейбут Шаханов рассказал о проводимой реконструкции и модернизации школ. К примеру, для обеспечения безопасности и соответствия современным стандартам ведется реконструкция и сейсмоусиление 17 школ, а также завершена модернизация пяти учебных заведений (школы №161, 33, 10, 189, 191).

Параллельно разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию еще 30 школ, из которых 26 реализуются в рамках программы "Реновация школ".

По словам Бейбута Шаханова, комплексное развитие системы образования позволит существенно снизить дефицит ученических мест – с 34 тысяч до управляемого уровня в 5–6 тысяч мест к концу 2025 года, с учетом ежегодного прироста детей.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Заместитель акима Алматы, выступая на площадке РСК, также доложил о проводимой работе по открытию детских садов. Так, в рамках повышения доступности дошкольного образования построен детский сад на 160 мест в мкр. 10, а также ведется строительство 5 новых детских садов на 1 260 мест (мкр. Жас-Канат, Алтын Бесик, Шугыла, Курамыс, Карагайлы). Проводится реконструкция 9 детских садов, в том числе – заброшенного здания в мкр. Орбита-3, которое переоборудовано под современный детский сад на 480 мест.

Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация по 16 детским садам, строительство 4-х из которых начнется уже в первом квартале 2026 года.

Особое внимание местные исполнительные органы уделяют развитию инфраструктуры дополнительного образования. Так, в этом году построен Центр развития творчества по улице Вахтангова, рассчитанный на 900 детей в день. Еще один крупный центр на 1 350 мест возводится в мкр. "Саялы" и будет завершен в сентябре следующего года.

Бейбут Шаханов напомнил, что в рамках инициативы "Год рабочих профессий", направленной на повышение престижа технических специальностей, акимат Алматы реализует строительство двух колледжей на 1 770 ученических мест с общежитием на 418 мест – по направлениям телекоммуникаций, машиностроения и инноваций.

"Каждая новая школа, детский сад или колледж – это инвестиция в будущее города, в наших детей и молодых специалистов. Мы создаем не просто здания, а современную образовательную среду, где каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал", – подытожил заместитель акима города Алматы.