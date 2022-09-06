Известные казахстанские ученые презентовали серию книг о политинститутах

В Алматы состоялась презентация серии книг, изданной общественным фондом "Международный институт социологии и политики", передает Zakon.kz.

Авторами стали известные казахстанские ученые и эксперты, такие как директор МИСП и социолог Андрей Хан, политологи и признанные эксперты по анализу общественно-политических процессов: Андрей Чеботарев, Марат Шибутов, Айман Жусупова, этнополитолог Нуртай Мустафаев, а также потомственный дипломат Рустем Курмангужин. Книги написаны в научно-популярном стиле и охватывают такие сферы государственного управления, как политическая модернизация, внешняя политика, институт президентства, исполнительная и представительная ветви власти.

Достоинство наших книг для обывателя в том, что мы показываем картину в целом как механизм работы: как формируется внешняя политика, как работает правительство, как работает Парламент. И не только как все сейчас работает, но и как к этому все пришло, благодаря каким факторам и решениям. Мы сделали то, что обычно делает, например, целый университетский курс. Обычный человек может прочитать книгу и понять, как все устроено. Книги дают понимание того, как работает маслихат, как работает акимат, это вам поможет, начиная от того, как устроить ребенка в школу, до того, как организовать спортивную площадку во дворе. Марат Шибутов

Фото: Марат Шибутов / Пресс-служба ОФ "Международный институт социологии и политики"

В мероприятии приняли участие известные казахстанские эксперты в области социологии, политологии, экономики и других наук, а также студенты и начинающие исследователи, озвучившие свои мнения и рецензии на работы ученых. Слушательница Школы молодых экспертов при МИСП Айнур Бақытжанова, молодой преподаватель Казахского национального женского педагогического университета, отметила:

"Важно, что книги изданы на казахском и русском языках и станут своего рода настольной книгой для всех студентов социально-гуманитарного направления, я сама, как социолог, знаю, как ценны такие практические издания для студентов".

Отметим, общественный фонд "Международный институт социологии и политики" – это организация, которая специализируется на проведении научных, аналитических и социологических исследований. Публикация серии книг осуществлена при поддержке Корпоративного фонда "Академия Елбасы".

Как организация, реализующая образовательные и гуманитарные проекты, мы поддержали научные труды авторов. Издание серии таких книг станет хорошей источниковой базой для других исследователей. По сути, в этих книгах собрано очень много полезной и прикладной информации. Я уверен, что книги будут интересны не только узкому кругу ученых, но и нашим гражданам, которые интересуются политикой, государственным управлением. Асланбек Амрин

Фото: пресс-служба ОФ "Международный институт социологии и политики"

После презентации книг авторы ответили на вопросы собравшихся и подписали книги. Данная серия материалов будет передана порядка 30 казахстанским и зарубежным вузам, научно-исследовательским институтам, в библиотеки, а также будет доступна в электронном виде на интернет-платформах.