Состояние домохозяйств обсудили в Алматы

В мероприятии приняли участие исследователи, политологи, а также эксперты в разных областях. Среди участников круглого стола – директор ОФ "МИСП" Андрей Хан, заместитель директора ОФ "МИСП" Марат Шибутов, директор центра "Альтернатива" Андрей Чеботарев, член Общественной палаты при Мажилисе Айдархан Кусаинов, руководитель GR-практики ТОО "Markets Mentor" Наталья Малярчук, политолог Эдуард Полетаев, главный редактор аналитического портала Central Asia Cronos Мадия Торебаева, исполнительный директор Zertteu Research Institute Шолпан Айтенова, известный журналист и веб-издатель Джанибек Сулеев, политический аналитик Ильяс Бактыгалиев, политолог Алмас Аубекеров и другие.





Исследователи отмечают, что для государства основным измерением экономического состояния граждан и качества их жизни должны стать доходы членов домохозяйств и их условия проживания, а не заработная плата наемных работников.

