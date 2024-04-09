Состояние домохозяйств обсудили в Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы общественный фонд "Международный институт социологии и политики" провел круглый стол, посвященный вопросам состояния домохозяйств Казахстана.
В мероприятии приняли участие исследователи, политологи, а также эксперты в разных областях. Среди участников круглого стола – директор ОФ "МИСП" Андрей Хан, заместитель директора ОФ "МИСП" Марат Шибутов, директор центра "Альтернатива" Андрей Чеботарев, член Общественной палаты при Мажилисе Айдархан Кусаинов, руководитель GR-практики ТОО "Markets Mentor" Наталья Малярчук, политолог Эдуард Полетаев, главный редактор аналитического портала Central Asia Cronos Мадия Торебаева, исполнительный директор Zertteu Research Institute Шолпан Айтенова, известный журналист и веб-издатель Джанибек Сулеев, политический аналитик Ильяс Бактыгалиев, политолог Алмас Аубекеров и другие.
Исследователи отмечают, что для государства основным измерением экономического состояния граждан и качества их жизни должны стать доходы членов домохозяйств и их условия проживания, а не заработная плата наемных работников.
Фото: общественный фонд "Международный институт социологии и политики"
На круглом столе были представлены доклады четырех спикеров. А. Кусаинов выступил с темой "Основные тенденции в жизни казахстанских домохозяйств", М. Шибутов – "Имущество домохозяйств – влияние экономики и демографического роста". М. Торебаева презентовала данные по вопросам "Расходов и доходов домохозяйств за последние 5 лет", а А. Бахытжанова подготовила доклад на тему "Репродуктивная детерминанта женщин в домохозяйствах с различным уровнем доходов".
"Общее снижение реальных доходов граждан при одновременной неактуальной экономической повестке государства, преобладание потребительских расходов в расходах домохозяйств, большинство из которых составляют продукты питания, благоустройство жилищ при процессе массового жилищного строительства, востребованность которого ничем не подтверждена, кроме интересов строительных олигархов", – констатировал политолог Марат Шибутов.
Каждое выступление спикеров вызывало бурную и длительную дискуссию. По завершении мероприятия участники приняли решение использовать новые экономические подходы при проведении экспертиз проектов правовых актов и документов стратегического планирования.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript