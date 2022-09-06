Тажимуратов покинул должность председателя правления столичного аэропорта

Временно исполняющим обязанности председателя правления назначен заместитель председателя правления Мухиден Абильдинов, передает Zakon.kz.

Решением единственного акционера – Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК – 6 сентября 2022 года досрочно прекращены полномочия председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Тажимуратова Габита Калиевича, – говорится в сообщении.

Габит Тажимуратов окончил три университета: Московский государственный технический университет гражданской авиации, Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби и Международную бизнес-школу IBS Astana и EU. Имеет степень магистра делового администрирования.

В разное время работал начальником управления регулирования деятельности авиакомпаний Комитета гражданской авиации, главой Департамента стратегического планирования и развития транспортно-коммуникационного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций, замгендиректора ТОО "Airport Management Group".

Должность главы председателя правления столичного аэропорта занимал с декабря 2019 года.

Мухиден Абильдинов окончил два института – Карагандинский институт потребительской кооперации по специальности "бухгалтер" и Казахский гуманитарно-юридический институт по специальности "юриспруденция".

В разное время работал директором корпоративного фонда "Байтерек", зампредседателя правления АО НК "СПК "Сарыарка", директором Департамента по управлению активами Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2019 года работал директором Департамента по управлению активами Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.