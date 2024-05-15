Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В "КазМунайГазе" новый и.о. председателя правления

И.о. АО НК &quot;КазМунайГаз&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 11:03 Фото: Министерство энергетики
Председатель Правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов представил коллективу АО НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова, на которого возложено исполнение обязанностей Председателя Правления АО НК "КазМунайГаз", передает Zakon.kz.

Он будет занимать эту должность до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО НК "КазМунайГаз", сообщили в компании.

Также глава Фонда поблагодарил Магзума Мирзагалиева за его работу на посту руководителя КМГ.

Асхат Хасенов окончил Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин", Университет международного бизнеса по специальности "Менеджмент".

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности оператора 3-го разряда цеха добычи нефти и газа АО "Тургай Петролеум".

В 2006-2010 годах работал в АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности", где занимал должности, начиная от ведущего специалиста Управления технического регулирования до управленческой должности вице-президента.

В разные годы занимал ответственные посты в государственных органах.

С января 2022 по май 2024 года занимал должность вице-министра энергетики Республики Казахстан.

8 апреля 2024 года стало известно, что одна из крупнейших российских нефтяных компаний "Лукойл" купила 50% доли месторождения в проекте "Каламкас-море/Хазар".

Читайте также

Что мешает казахстанским предприятиям развиваться, рассказали в Нацбанке
Что мешает казахстанским предприятиям развиваться, рассказали в Нацбанке
В колледжах Карагандинской области расширят спектр специальностей для новых производств
В колледжах Карагандинской области расширят спектр специальностей для новых производств
Гарвардская Бизнес Школа выпустила второй учебный материал о Kaspi.kz
Гарвардская Бизнес Школа выпустила второй учебный материал о Kaspi.kz
Константин Вноровский
КазМунайГаз 2024 год Назначения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Мопеды приравняют к ТС
Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
Шквал, заморозки и грозы: в 13 областях объявлено штормовое предупреждение
Шквал, заморозки и грозы: в 13 регионах объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: