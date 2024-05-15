В "КазМунайГазе" новый и.о. председателя правления
Он будет занимать эту должность до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО НК "КазМунайГаз", сообщили в компании.
Также глава Фонда поблагодарил Магзума Мирзагалиева за его работу на посту руководителя КМГ.
Асхат Хасенов окончил Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин", Университет международного бизнеса по специальности "Менеджмент".
Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности оператора 3-го разряда цеха добычи нефти и газа АО "Тургай Петролеум".
В 2006-2010 годах работал в АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности", где занимал должности, начиная от ведущего специалиста Управления технического регулирования до управленческой должности вице-президента.
В разные годы занимал ответственные посты в государственных органах.
С января 2022 по май 2024 года занимал должность вице-министра энергетики Республики Казахстан.
8 апреля 2024 года стало известно, что одна из крупнейших российских нефтяных компаний "Лукойл" купила 50% доли месторождения в проекте "Каламкас-море/Хазар".