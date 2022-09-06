Возвращение Лиги чемпионов. Букмекер назвал фаворитов первого тура

6 сентября стартует 68-й сезон главного европейского клубного турнира — Лиги чемпионов УЕФА. В этом розыгрыше участвуют 32 команды.

Главный спонсор спортивных эмоций подготовил Топ-5 матчей первых дней группового этапа.

"Динамо Загреб" VS "Челси"

Фото: 1XBET

"Аристократы" являются в этой встрече фаворитами, однако хорваты точно будут биться до конца! Подопечные Анте Чачича проделали сложный путь, чтобы пробиться в групповой раунд.

"Челси" традиционно считаются одними из претендентов на победу в Лиге чемпионов. В этом сезоне у подопечных Тухеля далеко не все получается в АПЛ, но надеемся, что на европейской арене "синие" покажут класс. К тому же, два сезона назад "Челси" выиграли ЛЧ, а в прошлом году дошли до четвертьфинала, где в напряженной борьбе уступили мадридскому "Реалу".

Аналитики компании 1XBET верят в победу "синих" и предлагают коэффициент 1.52, в то время как победа хорватов оценивается в 7. Ничья в 4.64.

"ПСЖ" VS "Ювентус"

Фото:1XBET

В минувшем туре своего чемпионата "Пари Сен-Жермен" снова одержал блестящую победу. Пожалуй, на сегодня во Франции им нет равных: у парижан прекрасная атака. В новом сезоне Неймар проявляет себя лучше всех, он отыграл семь матчей, в которых уже набил крутую статистику: девять голов и шесть голевых передач. Это лучшее начало сезона в карьере бразильца. Не стоит забывать Месси и Мбаппе, которые, в отличие от предыдущего сезона, в этом сезоне явно сыгрались и тоже выдают умопомрачительный уровень игры. Отметим, что эта статистика взята из игр во французском чемпионате, который, как правило, любят ругать за отсутствие конкуренции с ПСЖ.

А болельщики "Старой Синьоры" заметили, что нынешний сезон любимчики начали не столь успешно. В пяти турах Серии А туринцы набрали всего девять очков. Их ждет перестройка на протяжении всего сезона, и ждать результат в самом начале явно не стоит. В команде много новичков, которым еще предстоит сыграться. Один из них Анхель Ди Мария, переехавший из Парижа в Турин. Футболист уже сумел отличиться голом в этом сезоне. Главный голеадор команды Душан Влахович уже забил четыре мяча и точно захочет показать себя в ЛЧ.

Обе команды наверняка активно сыграют в атаке, поэтому для тех, кто готов рискнуть: прогноз от 1XBET — "Ничья" с коэффициентом 5.8. Для тех, кто определился с фаворитом, главный спонсор спортивных эмоций предлагает 1.36 за ПСЖ и 9.1 за "Ювентус".

"Севилья" VS "Сити"

Фото: 1XBET

"Севилья" в прошлом сезоне Ла Лиги заняла четвертое место, что позволило выйти в групповой раунд Лиги чемпионов. В новом сезоне коллектив Лопетеги еще не знает побед при трех поражениях и одной ничьей, поэтому занимает 17-е место в испанском первенстве. Но многие знают, что "Севилья" — это кубковая команда, которая может добывать очки, сидя в защите, играя на контратаках.

Но соперники у них сильные. Выиграв очередной чемпионский титул в АПЛ, "Манчестер Сити" уверенно идет завоевывать непокоренный трофей Лиги чемпионов. "Горожане" сейчас занимают 2-е место в новой Премьер-лиге с 14 очками. Забивной Холланд, который перебрался из Дортмунда в Манчестер, уже забил 10 голов в АПЛ, оформив два хет-трика! Испанцам стоит бояться прыти норвежца, ведь он может забить гол из любой позиции, создать момент из ничего.

Гости игры являются фаворитами в этой встречи. По мнению компании 1XBET, на победу "Мансити" коэффициент составляет 1.422. Испанцев оценили в коэффициент 8.3. Ничью – в 5.15.

"Селтик" VS "Реал Мадрид"

Фото: 1XBET

По статистике у "Селтика" есть еще шансы сравнять счет, так как количество проведенных матчей — три, из которых два выиграл "Реал" и один – шотландцы. Пока оба клуба идут с крайне неплохой серией без поражений.

Старт сезона от "кельтов" выглядит очень мощно: 25-1 по голам, единоличное лидерство в ШПЛ. В бою против действующих чемпионов турнира шотландцы явно не готовы проиграть.

Что касается "Реал Мадрида", коллектив продолжает побеждать. У мадридцев четыре победы в чемпионате из четырех, но при всех успехах Винисиуса, Бензема, Модрича, Крооса и компании в каждом матче чемпионата "галактикос" пропускали, так что в защите требуется работа над ошибками. А тут и мощная поддержка шотландцев на трибунах явно будет давить "Реал".

Аналитики предлагают коэффициент 5.45 на победу "Селтика", 1.648 за "Реал" и 4.42 за ничью.

"Наполи" VS "Ливерпуль"

Фото: 1XBET

Пара не совсем удачно вошла в новый сезон и уже успела потерять очки.

Обычно неаполитанцы сразу идут в бой и любят атаковать. К тому же, перед Ливерпулем они зарядились позитивом и обыграли "Лацио". Впрочем, у итальянцев есть хорошие шансы, ведь мерсисайдцы сейчас совсем не напоминают боевую машину последних сезонов.

Англичане, в свою очередь, стали слабее после переезда сенегальца в Мюнхен. Плюс к этому сыграли и травмы ведущих полузащитников. "Ливерпуль" с трудом одержал победу над "Ньюкаслом" и не переиграл в дерби "Эвертон". Дарвин Нуньез, которого сравнивают с Холландом, пока не может показать себя как он. Еврокубковые баталии, как правило, отличаются от игр в чемпионатах, посмотрим, как он проявит себя в групповом этапе ЛЧ.

Если на победу итальянцев компания 1XBET предлагает коэффициент 3.86, их соперники оцениваются в 1.97. Ничья считается в 4.

Финал чемпионата примет Олимпийский стадион Ататюрка в Стамбуле. Победитель турнира получит право принять участие в матче за Суперкубок УЕФА 2023 года.

Желаем удачи болельщикам и незабываемых ощущений! Напомним, что компания 1XBET дарит спортивные эмоции и заряжает на победу! Следите за новостями и выигрывайте!

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