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Спорт

Ямаль назвал главного фаворита Лиги чемпионов после вылета "Ливерпуля"

Футбол Комент Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 12:45 Фото: Instagram/fcbarcelona
8-9 апреля пройдут первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона. Восемь команд начнут розыгрыш путевок в полуфинал самого престижного клубного турнира Европы, сообщает Zakon.kz.

Перед началом игр стадии 1/4 финала Лиги чемпионов каждый специалист, болельщик и рядовой футболист имеет свое мнение по фаворитам по проходу в следующий раунд.

В этом списке оказалась нынешняя звезда "Барселоны" и ее лидер Ламин Ямаль. 17-летний талант считает свою команду главным претендентом на победу в этом сезоне Лиги чемпионов.

"Мы являемся фаворитами Лиги чемпионов. Когда закончился групповой этап, я сказал, что фаворит – "Ливерпуль", потому что они были первыми, а теперь, когда они вылетели, это мы. Не боимся никаких соперников, мы уже не та команда, что была в прошлом году, когда проиграли ПСЖ. На данный момент мы одна семья". Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль

Свои фразы талантливый футболист сейчас доказывает результатами. Его "Барса" ныне сражается за три титула:

  • в Лиге чемпионов, где они находятся в четвертьфинал;
  • в Ла Лиге, где лидирует, имея в запасе одну игру.
  • в Кубке Испании, там ждет ответный матч полуфинала с мадридским "Атлетико".

Сам же Ламин на прошлой неделе установил новый рекорд в Лиге чемпионов УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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