Известный астролог предупредил об опасности ретроградного Меркурия 9 сентября
Кроме того, по словам писателя, опасным также является и полнолуние, которое будет 10 сентября.
Главные советы от специалиста:
люди должны очиститься;
начать думать о хорошем;
забыть о плохом.
Глоба отмечает, что необходимо мыслить позитивно, настраивать себя на лучшее и начать делать шаги в правильном направлении.
Помогите человеку, придержите дверь бабушке, которая заходит в аптеку. Все это повлияет на вашу жизнь и изменит ее в лучшую сторону, – уверен астролог.
В то же время, как говорится в сообщении Ftimes.ru, ретроградный Меркурий может негативно повлиять на тех людей, которые хотели о чем-то договориться или, например, заключить контракт (о продаже или покупке недвижимости).
Лучше отказаться от каких-либо сделок в это время, – советует Павел Глоба.
Издревле люди верили в то, что полнолуние – это что-то особенное, магическое. При полной Луне всегда случались удивительные вещи.
Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия и полнолуния:
думать о плохом;
заниматься тяжелым физическим трудом;
оскорблять кого-либо;
конфликтовать, особенно со своими родственниками;
нецензурно выражаться;
строить планы;
подписывать важные договоры и контракты.