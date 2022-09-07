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Известный астролог предупредил об опасности ретроградного Меркурия 9 сентября

Ретроградный Меркурий советы астролог Фото: pixabay
Российский астролог Павел Глоба уверенно заявляет, что в сентябре ретроградный Меркурий внесет большие изменения в жизни людей. В 2022 году период ретроградности начинается 9 сентября и продолжится до 2 октября, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, по словам писателя, опасным также является и полнолуние, которое будет 10 сентября.

Главные советы от специалиста:

  • люди должны очиститься;

  • начать думать о хорошем;

  • забыть о плохом.

Глоба отмечает, что необходимо мыслить позитивно, настраивать себя на лучшее и начать делать шаги в правильном направлении.

Помогите человеку, придержите дверь бабушке, которая заходит в аптеку. Все это повлияет на вашу жизнь и изменит ее в лучшую сторону, – уверен астролог.

В то же время, как говорится в сообщении Ftimes.ru, ретроградный Меркурий может негативно повлиять на тех людей, которые хотели о чем-то договориться или, например, заключить контракт (о продаже или покупке недвижимости).

Лучше отказаться от каких-либо сделок в это время, – советует Павел Глоба.

Издревле люди верили в то, что полнолуние – это что-то особенное, магическое. При полной Луне всегда случались удивительные вещи.

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия и полнолуния:

  • думать о плохом;

  • заниматься тяжелым физическим трудом;

  • оскорблять кого-либо;

  • конфликтовать, особенно со своими родственниками;

  • нецензурно выражаться;

  • строить планы;

  • подписывать важные договоры и контракты.

Ретроградный Меркурий – астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты Меркурия в обратном направлении. 

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