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Наступил ретроградный Меркурий: в чем он нам поможет

Наступил ретроградный Меркурий: в чем он нам поможет Фото: NASA
Накануне начался период ретроградного Меркурия. Так в астрологии называют время, когда планета меняет свое видимое направление. Он продлится до середины сентября. Астрологи рассказали? как помогает и мешает человеку ретроградный Меркурий, сообщает Zakon.kz

С 23 августа по 15 сентября 2023 года ретроградный Меркурий находится в знаке Девы. Как раз перед новым учебным годом и после сезона отпусков, когда можно подытожить все процессы и посмотреть, что нужно доделать. Поскольку этот ретро-Меркурий будет в знаке Девы, особого внимания потребуют две темы - работа и здоровье.

Что лучше не делать в этот период:

  • проводить операции, кроме экстренных, в том числе косметологические;
  • экспериментировать с внешностью,
  • начинать новые партнёрские проекты,
  • подписывать соглашения;
  • одалживать или занимать деньги;
  • покупать автомобиль, запчасти, технику и гаджеты;
  • переходить на обслуживание на новую СТО;
  • заключать договоры с новыми провайдерами;
  • менять парикмахера, доктора или другого специалиста;
  • начинать ремонт;
  • продавать квартиру или машину.

Однако это также может быть хорошим временем для переосмысления своих целей и планов на будущее. В этот период можно уделить больше внимания своим мыслям и чувствам, а также проанализировать свои прошлые решения и действия.

В это время можно:

  • найти потерянные вещи и документы;
  • продать то, что не получалось;
  • помириться, восстановить отношения с близкими людьми;
  • отремонтировать то, с чем раньше не удавалось справиться;
  • закончить ремонт, воплотить в жизнь проект, не удававшийся ранее;
  • выбросить ненужное;
  • почистить телефон, ноутбук, компьютер от устаревшей информации.

Ранее казахстанский астролог Ирина Абдраимова рассказала, как пережить ретроградный Меркурий.

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