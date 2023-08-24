Наступил ретроградный Меркурий: в чем он нам поможет

Накануне начался период ретроградного Меркурия. Так в астрологии называют время, когда планета меняет свое видимое направление. Он продлится до середины сентября. Астрологи рассказали? как помогает и мешает человеку ретроградный Меркурий, сообщает Zakon.kz

С 23 августа по 15 сентября 2023 года ретроградный Меркурий находится в знаке Девы. Как раз перед новым учебным годом и после сезона отпусков, когда можно подытожить все процессы и посмотреть, что нужно доделать. Поскольку этот ретро-Меркурий будет в знаке Девы, особого внимания потребуют две темы - работа и здоровье.

Что лучше не делать в этот период:

проводить операции, кроме экстренных, в том числе косметологические;

экспериментировать с внешностью,

начинать новые партнёрские проекты,

подписывать соглашения;

одалживать или занимать деньги;

покупать автомобиль, запчасти, технику и гаджеты;

переходить на обслуживание на новую СТО;

заключать договоры с новыми провайдерами;

менять парикмахера, доктора или другого специалиста;

начинать ремонт;

продавать квартиру или машину.

Однако это также может быть хорошим временем для переосмысления своих целей и планов на будущее. В этот период можно уделить больше внимания своим мыслям и чувствам, а также проанализировать свои прошлые решения и действия.

В это время можно:

найти потерянные вещи и документы;

продать то, что не получалось;

помириться, восстановить отношения с близкими людьми;

отремонтировать то, с чем раньше не удавалось справиться;

закончить ремонт, воплотить в жизнь проект, не удававшийся ранее;

выбросить ненужное;

почистить телефон, ноутбук, компьютер от устаревшей информации.

Ранее казахстанский астролог Ирина Абдраимова рассказала, как пережить ретроградный Меркурий.