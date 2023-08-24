Наступил ретроградный Меркурий: в чем он нам поможет
Фото: NASA
Накануне начался период ретроградного Меркурия. Так в астрологии называют время, когда планета меняет свое видимое направление. Он продлится до середины сентября. Астрологи рассказали? как помогает и мешает человеку ретроградный Меркурий, сообщает Zakon.kz
С 23 августа по 15 сентября 2023 года ретроградный Меркурий находится в знаке Девы. Как раз перед новым учебным годом и после сезона отпусков, когда можно подытожить все процессы и посмотреть, что нужно доделать. Поскольку этот ретро-Меркурий будет в знаке Девы, особого внимания потребуют две темы - работа и здоровье.
Что лучше не делать в этот период:
- проводить операции, кроме экстренных, в том числе косметологические;
- экспериментировать с внешностью,
- начинать новые партнёрские проекты,
- подписывать соглашения;
- одалживать или занимать деньги;
- покупать автомобиль, запчасти, технику и гаджеты;
- переходить на обслуживание на новую СТО;
- заключать договоры с новыми провайдерами;
- менять парикмахера, доктора или другого специалиста;
- начинать ремонт;
- продавать квартиру или машину.
Однако это также может быть хорошим временем для переосмысления своих целей и планов на будущее. В этот период можно уделить больше внимания своим мыслям и чувствам, а также проанализировать свои прошлые решения и действия.
В это время можно:
- найти потерянные вещи и документы;
- продать то, что не получалось;
- помириться, восстановить отношения с близкими людьми;
- отремонтировать то, с чем раньше не удавалось справиться;
- закончить ремонт, воплотить в жизнь проект, не удававшийся ранее;
- выбросить ненужное;
- почистить телефон, ноутбук, компьютер от устаревшей информации.
Ранее казахстанский астролог Ирина Абдраимова рассказала, как пережить ретроградный Меркурий.
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