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Токаев провел разговор с Мирзиёевым

телефонный разговор президенты Казахстан Узбекистан Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В сообщении сказано, что лидеры стран в духе стратегического партнерства обсудили перспективы укрепления многопланового двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись мнениями по повестке дня предстоящего саммита ШОС, который состоится в Самарканде, – отмечено в публикации.

ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) – международная организация, основанная 15 июня 2001 года.

На данный момент в ней участвуют 8 государств: Казахстан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан, Индия и Китай.

В сентябре 2022 года в ШОС намерены вступить Иран и Беларусь.

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