Токаев провел переговоры с Мирзиёевым

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за приглашение посетить Ташкент с государственным визитом, а также за теплый прием и традиционное гостеприимство.

В ходе встречи главы государств обсудили дальнейшие перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

"Президенты рассмотрели вопросы укрепления сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как торговля, промышленная кооперация, транспорт и логистика, энергетика, сельское хозяйство, водные ресурсы, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере", – сообщили в Акорде 15 ноября 2025 года.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Ташкент накануне, 14 ноября.