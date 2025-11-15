#АЭС в Казахстане
События

Токаев провел переговоры с Мирзиёевым

, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 10:35
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за приглашение посетить Ташкент с государственным визитом, а также за теплый прием и традиционное гостеприимство.

В ходе встречи главы государств обсудили дальнейшие перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

"Президенты рассмотрели вопросы укрепления сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как торговля, промышленная кооперация, транспорт и логистика, энергетика, сельское хозяйство, водные ресурсы, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере", – сообщили в Акорде 15 ноября 2025 года.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Как прошла церемония приветствия Касым-Жомарта Токаева в Ташкенте

Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Ташкент накануне, 14 ноября.

