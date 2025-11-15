Токаев провел переговоры с Мирзиёевым
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за приглашение посетить Ташкент с государственным визитом, а также за теплый прием и традиционное гостеприимство.
В ходе встречи главы государств обсудили дальнейшие перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.
"Президенты рассмотрели вопросы укрепления сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как торговля, промышленная кооперация, транспорт и логистика, энергетика, сельское хозяйство, водные ресурсы, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере", – сообщили в Акорде 15 ноября 2025 года.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Ташкент накануне, 14 ноября.
