Половина четвертьфиналистов US Open-2022 приедет в Казахстан
Список будущих участников ATP 500 Astana Open возглавил молодой талант из Испании Карлос Алькарас, который уже сейчас занимает третью позицию в мировом рейтинге. А в случае выхода в финал US Open-2022 испанец станет первой ракеткой планеты.
Первой преградой Карлоса на пути к финалу будет не менее талантливый итальянец Янник Синнер, который уже дважды обыгрывал в последних двух матчах Алькараса. 21-летний Синнер также стоит в списке основной сетки казахстанского турнира.
Фото: Instagram/usopen
Ну а самым главным авторитетным участником состязаний в Нур-Султане будет трехкратный победитель турниров "Большего шлема" британец Энди Маррей, который получил Wild Card.
За солидные призы АTP 500 Astana Open также поборются другие знаменитые теннисисты, среди которых Стефанос Циципас, Феликс Оже-Альяссим, Хуберт Хуркач, Диего Шварцман, Роберто Баутиста Агут, Григор Димитров, Гаэль Монфис, Марин Чилич и Стэн Вавринка.
Утром 7 сентября российский теннисист Карен Качанов впервые вышел в полуфинал одиночного разряда US Open, обыграв австралийца Ника Кирьоса в пяти сетах.
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