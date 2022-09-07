День Первого Президента перестанет быть государственным праздником

В Казахстане предложили определить празднование Дня Первого Президента – 1 декабря – по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК в повестку внесен законопроект РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кинематографии и культуры".

Профильный комитет пояснил, что депутатами во исполнение поручения главы государства, данного на заседании Национального курултая 16 июня 2022 года, в закон РК "О праздниках в Республике Казахстан" внесен ряд правок.

Определить 25 октября национальным праздником – День Республики. Установить 16 декабря Днем Независимости как государственный праздник, – говорится в заключении.

Кроме того, депутаты, выступая на заседании, предложили определить празднование Дня Первого Президента – 1 декабря – по аналогии с такими датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников.

Таким образом, если законопроект будет одобрен Мажилисом и принят Сенатом, то 1 декабря для казахстанцев перестанет быть выходным днем.