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Законодательство РК

Статус Уполномоченного по правам человека в РК закрепил Мажилис

Казахстан Уполномоченный по правам человека мажилис статус определение Фото: freepik
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили в первом чтении проект Конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр юстиции Канат Мусин, представляя законопроект, напомнил, что его разработали в рамках исполнения Послания главы государства от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации". 

Целью законопроекта является реализация внесенных изменений в Конституцию РК в части закрепления конституционного статуса Уполномоченного по правам человека как гаранта реализации прав человека и гражданина. Нормами новой статьи 83-1 Конституции закреплены задачи его деятельности, гарантии независимости и неподотчетности при осуществлении полномочий каким-либо иным государственным органам и должностным лицам. Отныне правовое положение и организация деятельности Уполномоченного определяются конституционным законом. Канат Мусин

При этом министр отметил, что действующий закон принят недавно, 29 декабря прошлого года. В нем уже заложены основные положения о деятельности Уполномоченного. 

В связи с этим, по его словам, внесенный в Мажилис Парламента проект Конституционного закона об Уполномоченном разработан на базе действующих положений с точечными дополнениями и пересмотром структуры закона. В целом, проект Конституционного закона состоит из 6 глав и 23 статей. Законопроект раскрывает цели и задачи деятельности Уполномоченного, его правовое положение и компетенцию.

Предусмотрены положения, связанные с организацией деятельности Уполномоченного, его представителей в областях и Национального центра по правам человека. Хотелось бы более подробно остановиться на основных новых положениях, не предусмотренных действующим законом. Новые положения можно разделить на две группы. Первое – это усиление компетенции Уполномоченного, а второе – повышение эффективности организации его деятельности.Канат Мусин

По направлению в части усиления компетенции Уполномоченного, во-первых, в реализацию норм Конституции законопроектом предусмотрено право Уполномоченного обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.

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Во-вторых, предлагается предоставить право выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению.

В-третьих, в целях усиления компетенции Уполномоченного закрепляется его право беспрепятственного посещения организаций, оказывающих специальные социальные услуги, и учреждений уголовно-исполнительной системы.

Также в части повышения эффективности организации деятельности Уполномоченного законопроектом предлагается ввести должность заместителя руководителя Национального центра по правам человека, а также дополнительные функции Национального центра. Полагаем, что принятие проекта Конституционного закона создаст правовые основы для деятельности Уполномоченного по правам человека, реализации полномочий, возложенных на него Конституцией республики. Канат Мусин

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