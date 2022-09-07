В Казахстане нет топливного кризиса – Минэнерго

Каждый год весной и осенью в Казахстане наблюдается нехватка дизтоплива. В Минэнерго говорят, что приняты меры по решению данного вопроса, и утверждают, что в стране нет топливного кризиса.

Между тем экономист Бекнур Кисиков не согласен с заявлениями профильного ведомства и считает, что без принятия структурных мер власти будут из года в год наступать на одни и те же грабли.

Министр энергетики Болат Акчулаков заявил Zakon.kz, что топливного кризиса нет и в ближайшее время не будет.

Были модернизированы все нефтеперерабатывающие заводы – это было рассчитано именно на недопущение таких ситуаций. То, что мы сегодня наблюдаем, уже объяснили. Причины разные из-за чего был рост. Но в глобальном понятии кризиса нет, мы такого не планируем и не ожидаем. Более того, сегодня я сказал, что рассматривается возможность расширения наших НПЗ (для обеспечения внутреннего рынка. – Прим. ред.) дополнительным топливом. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Между тем экономист Бекнур Кисиков отметил, что мы с 90-х годов наблюдаем, когда весной и осенью в Казахстане не хватает дизтоплива и бензина.

Каждый год говорится, что кризиса нет, но, тем не менее, мы видим, что он есть: если не хватает дизтоплива, если ограничивают, то это разве не кризис? Любой экономист знает, что если на рынке чего-то не хватает, его цена вырастает. Это происходит каждый год. В этом году обострилось: вы видите, что дизтопливо стало дороже, чем бензин, и более того, оно может вырасти еще больше в цене в связи с геополитической и экономической ситуацией в мире, восстановлением после пандемии. Экономист Бекнур Кисиков

Эксперт отметил, что росту цен на дизельное топливо способствует ряд факторов.

Много причин, почему цена так выросла и так происходит. Однако наша цена на дизельное топливо остается все еще, я бы сказал, доступной, по сравнению с ценами в Кыргызстане и России. Там они выше. Казахстан планирует импортировать из России 100 тыс. тонн дизтоплива, но по какой цене оно будет импортировано? Скорее всего, по той цене, что в России, а там она выше – почти 450 тенге в переводе на нашу нацвалюту. То есть импортируемая цена уже высокая. Бекнур Кисиков

Нехватка же топлива, добавил эксперт, связана с отсутствием стимулирующих мер для нефтепроизводителей.

Думаю, наши три завода могут свободно обеспечивать поставку солярки на наш рынок. Другое дело, насколько к ним поступает это сырье и насколько они им обеспечены. Нефтепроизводителям, я думаю, невыгодно поставлять сырье на внутренний рынок: насколько я помню, если экспортировать, то там НДС возвращается, а если на внутренний рынок, то НДС, если не ошибаюсь, остается, то есть получается, у нас нет элементарного стимула, чтобы нефтепроизводители продавали сырье на внутренний рынок по определенной цене. Думаю, нужно принять комплекс мер, потому что нехватку дизтоплива объяснить только тем, что вывозят эту солярку водители или торговцы из других стран, нельзя. Эта проблема намного глубже и более структурна. Бекнур Кисиков

Эксперт заявил, что нужно вводить преференции и меры стимулирования для нефтепроизводителей.

На государственном уровне должны быть структурные изменения в нефтегазовой сфере, чтобы стимулировалось, чтобы нефтедобытчики, нефтепроизводители поставляли на внутренний рынок топливо в достаточном количестве. Поддерживаю планы по введению ограничительных мер по серому вывозу. Речь идет о планах по запуску системы верификации покупателей дизтоплива, чтобы для казахстанцев цена была доступна. Но нужно наладить работу так, чтобы и здесь не допустить бардака. Только одной мерой не ограничится, здесь очень много мер должно быть. Иначе каждый год в Казахстане будет ситуация с нехваткой дизтоплива, если мы не сделаем структурные изменения. Бекнур Кисиков

5 сентября министр энергетики Болат Акчулаков рассказал, когда на АЗС Казахстана начнут проверять данные покупателей дизтоплива.