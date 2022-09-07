Абаев ответил, будет ли у казахстанцев выходной в День Республики

В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр культуры и спорта Даурен Абаев прокомментировал поправки, согласно которым 25 октября будет национальным праздником, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минкультуры ответил на вопрос, когда будет представлена концепция празднования Дня Республики.

Мы подготовим, надо будет посмотреть, в чьей компетенции будут. Ну представим. Если закон примут, в Сенат пройдет и подпишет президент, то да, это будет выходной день. Он же получает статус национального, поэтому будет выходной день. В этом году, скорее всего, успеют. Даурен Абаев

По словам министра, торжественные мероприятия теперь будут больше проводиться 25 октября.

А 16 декабря, наверное, больше как день памяти декабрьских событий, в том числе. Думаю, что все концепции празднования мы вам представим, как будут меняться. Даурен Абаев

Как отметил глава Минкультуры, он праздники "сильно" не празднует, так как все время на работе.

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Мажилиса "добро" депутатов получили поправки по вопросам кинематографии и культуры, согласно которым 25 октября будет определен национальным праздником – Днем Республики. При этом предлагается установить 16 декабря Днем Независимости как государственный праздник.

Также сообщалось, что празднование Дня Первого Президента – 1 декабря – планируется определить по аналогии с такими датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников.