В Казахстане 25 октября будет национальным праздником

В Казахстане предложили сделать 25 октября национальным праздником. В этот день будут отмечать День Республики, сообщает Zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК на повестку внесли законопроект РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кинематографии и культуры".

Профильный комитет пояснил, что депутаты во исполнение поручения главы государства, данного на заседании Национального курултая 16 июня 2022 года, в закон РК "О праздниках в Республике Казахстан" внесли ряд правок.

Определить 25 октября национальным праздником – День Республики. Установить 16 декабря День Независимости как государственный праздник, – говорится в сообщении.

Раннее депутаты, выступая на заседании, предложили определить празднование Дня Первого Президента – 1 декабря – по аналогии с такими датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников.