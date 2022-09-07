В Нур-Султане лифт с людьми упал в банном комплексе

В соцсетях появилось видео, на котором пассажиры находятся под впечатлением и рассказывают, что лифт упал в банном комплексе в Нур-Султане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Девушка в лифте рассказала о том, что лифт упал с 1 до -1 этажа.

Упал лифт, – сказала девушка-очевидец.

Инцидент прокомментировали в ДЧС города Нур-Султана.

5 сентября в 23:26 в ДЧС столицы поступил звонок о том, что люди застряли в лифте. Подразделения оперативно-спасательного отряда оперативно выехали по адресу: пр. Туран, 19, банный комплекс "Керемет". ДЧС города Нур-Султана

Спасатели установили, что дверь лифта не открывается. Они приступили к операции: дверь лифта вскрыли и спасли 8 человек, рассказали в ДЧС Нур-Султана.

Очевидцы говорят о том, что лифт упал.

Это не первый случай с неисправностью лифтов в стране.

1 августа лифт с людьми сорвался в одной из многоэтажек столицы. Он упал с третьего этажа на первый. В этот момент в лифте находились люди.

29 июня в одном из жилых комплексов Алматы произошел инцидент: лифт взлетел на 25-й этаж и врезался в крышу. О случившемся рассказал пострадавший.