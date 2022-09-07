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Депутат считает, что госорганы проигрывают в креативе интернет-мошенникам

Киберпреступления, мошенники, безопасность Фото: freepik
Депутат Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Юрий Ли считает, что работа госорганов в информационной борьбе с организаторами финансовых пирамид уступает в креативности по сравнению с творчеством интернет-мошенников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Озвучивая депутатский запрос, Юрий Ли напомнил, что на Казахстан обрушилась лавина мошеннической рекламы, в которой незаконно используют изображение президента Казахстана, его публичные выступления в СМИ о "Народном IPO", также используются изображения иных публичных личностей и международно-признанные товарные знаки, где людям под эгидой "Народного IPO" обещают баснословные дивиденды, гарантированные доходы без какого-либо риска, автоматическую генерацию прибыли от 1000 евро в день, и даже единовременную выплату 1 000 000 долларов, если кто-то из участников не получит прибыль от рекламируемых операций.

По его словам, такая реклама демонстрируется в Facebook, Instagram и YouTube, набирая десятки тысяч просмотров в день. И уже известны многочисленные случаи, когда люди вкладывали многомиллионные суммы, в том числе кредитные, но в итоге оставались ни с чем.

Хуже того, мошенники размещают свое программное обеспечение на площадке Google Play для массового скачивания пользователями, якобы в целях осуществления инвестиций через данное программное обеспечение. Злоумышленники получают персональные данные пользователей, а также проводят сбор вкладов с розничных инвесторов в Казахстане, якобы для пополнения "торговых", "брокерских" счетов.Депутат от Ассамблеи народа Казахстана Юрий Ли

По его словам, счетчик скачиваний одного из таких приложений "Казинвест" показывает более 10 000 скачиваний пользователями, а рейтинговая оценка этого приложения выше, чем у официального мобильного приложения – FinGramota.

Он добавил, что для большей убедительности мошенники демонстрируют своим жертвам готовность заключать письменные договора на инвестиционные услуги, а также рассылают поддельные бланки лицензий инвестиционных компаний.

При этом депутат озвучил, что рост интереса к фондовому рынку в стране подтверждается ростом количества розничных инвесторов, а также результатами социальных опросов, из которых следует, что в среднем каждый третий из опрошенных желает участвовать в "Народном IPO", однако не знает, как это правильно сделать, и такое незнание с информационным вакуумом вызывают беспокойство.

Мажилисмен от Ассамблеи народа Казахстана напомнил, что президент страны Касым-Жомарт Токаев отдельно подчеркнул необходимость повышения правовой и финансовой грамотности казахстанцев.

Но изучение официальных ресурсов, социальных сетей, а также ответов на депутатские запросы по тематике мошенничества и финансовых пирамид свидетельствует, что информационная работа соответствующих органов в этом вопросе сводится к формальному развешиванию объявлений и баннеров, смс-рассылкам, публикациям в социальных сетях, которые не получают массовых просмотров и качественной обратной связи, а сам публикуемый материал, мягко говоря, не отличается особым креативом и не вызывает интереса у аудитории, чего не скажешь о криминальном творчестве мошенников, которые профессионально играют на потребностях и чаяниях граждан, используя беспомощность и формализм уполномоченных ведомств. Депутат от АНК Юрий Ли

Депутат уточнил, что еще в феврале 2021 года председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила в СМИ, что для широкого вовлечения на фондовый рынок местных и иностранных розничных инвесторов будут определены подходы к формату "Народного IPO". Однако "пальму первенства" в этом вопросе у финансового регулятора вырвали транснациональные мошенники, которые опустошают карманы казахстанцев.

В депутатском запросе отмечает, что удаление мошеннического противоправного контента постфактум, по сути, не решает проблемы, нужны реальные механизмы, не допускающие размещения такого контента для защиты прав и интересов граждан, а также для обеспечения финансовой безопасности страны.

Мажилисмен попросил ряд профильных ведомств, в адрес которых был озвучен запрос, уточнить, каковы результаты и выводы комплексной правовой ревизии международной договорной базы по расследованию уголовных дел по интернет-мошенничеству и финансовым пирамидам, а также обмене информацией со странами-партнерами, который органы обещали провести еще в январе 2021 года.

Депутат спросил, когда планируется введение технического запрета по услугам связи при подмене реальных номеров, а также введение процедуры оформления сим-карт для мобильной связи с обязательной биометрической идентификацией абонента или очной явкой к оператору.

Считаем необходимым сформулировать и внедрить четкие и понятные для простых граждан механизмы "Народного IPO". Реализовать механизмы, не допускающие распространение мошеннической рекламы в казахстанской части интернет-пространства. Разработать и реализовать эффективно работающую программу финансовой и юридической грамотности населения в стране. Юрий Ли

26 августа стало известно, что мошенники от имени известных людей призывают инвестировать в "КазМунайГаз". Компанией было направлено по всем этим фактам обращение в Агентство РК по финансовому мониторингу, Национальный банк РК и МВД РК. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия. Отправлены запросы на блокировку мошеннических сайтов и приложений.

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