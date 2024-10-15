Как бороться с интернет-мошенниками, придумали в МЦРИАП

Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК 15 октября 2024 года предложил создать call-center для борьбы с интернет-мошенниками, сообщает Zakon.kz.

Руслан Абдикаликов рассказал о проблемах выявления интернет-мошенников в Казахстане.

"Здесь есть системные проблемы. Если преступление совершено, то, соответственно, гражданин пишет заявление и обращается в правоохранительные органы. До того момента, как преступление совершено, вы не можете обратиться в полицию", – говорит он.

Но в итоге от действий мошенников в последующем может пострадать другое лицо.

"Мы предлагаем создать в стране отдельный call-center, который бы собрал все случаи по подозрению на мошенничество. Мы сейчас ведем переговоры с КНБ. Думаю, этот call-center должен находиться на базе Государственной технической службы, так как там есть уже служба реагирования на компьютерные инциденты, это бесплатный номер 1400... Далее будет интеграция с антифрод-центром Нацбанка и операторов связи. В этом случае любой полученный сигнал от гражданина будет обрабатываться и при подозрении будет блокироваться sim-карта абонента, аккаунты в мессенджерах", – пояснил спикер.

В этом случае банки будут знать о том, что номер мошеннический, и, соответственно, любые операции с этого номера будут приостановлены в банковских приложениях.

Ранее он рассказал о фактах использования биометрических данных детей в детсадах Кызылординской области.