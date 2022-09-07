Залитое в бетон тело мужчины нашли в Акмолинской области

В Акмолинской области пять лет назад мужчина убил коллегу и залил тело бетоном в строящемся доме, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Акмолинской области, 3 сентября 53-летний житель Атбасара пришел в полицию и признался в том, что в июле 2017 года в селе Талапкер он совершил убийство 49-летнего мужчины, а затем залил тело бетоном в строящемся доме, в котором они оба работали.

Мужчина рассказал, что совершил убийство в результате словесного конфликта.

Также он показал место захоронения трупа, останки погибшего были найдены в ходе следственных действий.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти человека.

Как отметили в ведомстве, с места происшествия изъято вещественное доказательство – кувалда.

По данному факту ведется досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.