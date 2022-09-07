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Партия Amanat поддержит кандидатуру Токаева на выборах

Партия Amanat поддержит кандидатуру Токаева на выборах Фото: Zakon.kz
В кулуарах Мажилиса Парламента спикер Палаты Ерлан Кошанов прокомментировал вопрос по поводу возможной кандидатуры от партии на предстоящие внеочередные президентские выборы, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев не может состоять в политической партии. Сейчас кандидата в президенты выдвигает общественная организация или партия. Поэтому Amanat будет поддерживать главу государства. А президент сам будет решать, кто его будет выдвигать.Ерлан Кошанов

При этом на вопрос, согласится ли президент избираться от партии Amanat, спикер Палаты ответил, что не может пока сказать, какова будет реакция главы государства по этому поводу.

1 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента этой осенью. Такое предложение он озвучил на совместном заседании палат Парламента, выступая с Посланием народу Казахстана.

Оксана Скибан
Мажилис Парламента РК AMANAT Кошанов Ерлан Казахстан
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