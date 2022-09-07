Дожди, гроза и туман ожидаются в Казахстане 8 сентября

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 8 сентября 2022 года – в стране ожидаются дожди, гроза и туман, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на юге, западе, востоке, юго-востоке Казахстана пройдут дожди с грозами, на остальной территории страны сохранится погода без осадков.

На большей части республики ожидается усиление ветра, на юге – шквал, на севере, северо-западе ночью и утром – туман, –говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, чрезвычайная пожарная опасность сохранится на большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской, на юге и востоке Абайской, на западе, юге, востоке Карагандинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на юге Атырауской области, высокая пожарная опасность – на юге Костанайской области.

Ночью на северо-западе Акмолинской, на севере, западе Костанайской, на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса. РГП "Казгидромет"

Как отмечается, сильная жара сохранится днем на большей части Жетысуской, Алматинской областей.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в столице и двух городах республиканского значения:

в Нур-Султане – переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +16...+18°С;

в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23°С, днем +31...+33°С;

в Шымкенте – переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +29...+31°С.

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