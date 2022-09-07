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Григорий Ломакин вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Таиланде

Вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Таиланде Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Григорий Ломакин в паре с представителем Тайбэя Рэй Хо пробились в четвертьфинал "Челленджера" в Нонтхабури (Таиланд), сообщает Zakon.kz.

На старте казахстанско-тайский дуэт переиграл хозяев турнира – Чайарина/Нойкора – 6:1, 7:6 (9:7), передает пресс-служба ФТК.

В 1/4 финала Ломакину/Хо будут противостоять победители пары Юнсунг Чун (Корея)/Ажэт Рэй (Новая Зеландия) – Синдзи Хазава/Юсукэ Ватануки (Япония).

Завершил борьбу на этом "Челленджере" Бейбит Жукаев (355 АТР). Во втором круге казахстанец уступил лидеру посева японцу Юсукэ Ватануки (242 АТР) – 3:6, 3:6.

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