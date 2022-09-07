Григорий Ломакин вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Таиланде

Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Григорий Ломакин в паре с представителем Тайбэя Рэй Хо пробились в четвертьфинал "Челленджера" в Нонтхабури (Таиланд), сообщает Zakon.kz.

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