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Григорий Ломакин покидает "Кубок президента"
Фото: ktf.kz
В Астане продолжается турнир серии "Челленджер" – "Кубок президента". Казахстанский теннисист Григорий Ломакин завершил выступление в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
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В четвертьфинале казахстанец в паре с Аджитом Раи из Новой Зеландии уступил индийскому дуэту Ники Калиянда Пунача – Пражвал Дев со счетом 6:4, 4:6, 6:10.
Продолжительность встречи составила 1 час и 22 минуты. По ходу матча Ломакин и Раи один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-поинта из пяти возможных.
Ранее Григорий Ломакин потерпел поражение в одиночном разряде.
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