Многодетная мать вынуждена жить с детьми в контейнере в Алматы

Гулим Болатжан воспитывает четырех детей и вынуждена жить с ними в контейнере, сообщает Zakon.kz.

У нее проблемы со здоровьем, а старшая дочь - инвалид третьей группы, передает Almaty.tv.

Единственная семейная мебель - односпальная кровать.

Родители мужа презирали меня. Так как Нарынкол находится недалеко от Китайской границы, называли китаянкой. Даже брак не разрешили зарегистрировать в ЗАГСе. От супруга тоже изрядно доставалось. Бывало, что и его сестра избивала. Обзывали, что я сирота, а значит и заступаться никто не будет. Гулим Болатжан

Официально брак Гулим не зарегистрирован. А значит по закону, алименты ее детям не положены. Старшая дочь Гулим страдает симптоматической эпилепсией. А самой женщине нужна операция на глаза.

Тогда моей дочке было 5 лет, другой 7. Я получила очень сильный стресс. Из-за этого образовалась катаракта. До этого тоже были проблемы с глазами, мне делали операцию. Не могла оказать должную заботу своей дочке. Свекровь даже не утруждала себя этим. Гулим Болатжан

Главная проблема многодетной семьи сегодня – это жилье. Возложившая на свои хрупкие плечи роль главы семейства Гулим признается, что нуждается в любой поддержке.