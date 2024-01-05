Многодетная мать покончила с собой при странных обстоятельствах в Жетысуской области

В конце декабря 2023 года в Жетысуской области 35-летняя многодетная мама покончила с собой. Женщина воспитывала четырех детей, сообщает Zakon.kz.

О трагедии сообщила в соцсетях журналистка Сандугаш Дуйсенова в январе 2024 года.

"35-летнюю Балжан Узбекову в больницу доставила ее подруга вечером 28 декабря. В приемном покое ЦРБ Аксуского района женщина призналась, что съела десять пачек аспирина, спустя сутки она скончалась. Младший из четверых детей – грудничок", – начала с подробностей рассказ Дуйсенова.

Также сказано, что муж погибшей работал строителем в Алматы, после трагедии он вернулся домой.

В свою очередь подруга Эльмира Кусманова отмечает, что, несмотря на финансовые проблемы, Балжан помогала другим многодетным мамам.

"Вечером 28 декабря она позвонила мне и в слезах призналась, что только что вышла от акима Аксуского района, который выгнал ее из кабинета. Балжан, с трудом подавив рыдание, сказала, что устала бороться со сплетницами, жалобщиками, равнодушными чиновниками. Она наглоталась таблеток, решила покончить с такой жизнью", – вспоминает подруга.

В продолжении свекровь погибшей Назгуль Алимбек заявляет, что аким был в курсе таблеток, но выгнал ее из кабинета.

"Более того, отправил к нам домой полицию. По их лицам видно было, что они пришли не с благими намерениями, сказали, что моя сноха оскорбила акима района и они хотят ее привлечь к ответственности. Балжан не было дома, и они, убедившись в этом, ушли". Назгуль Алимбек

Сам аким Аксуского района отрицает свою причастность к гибели многодетной матери.

"Она ворвалась ко мне, швырнула на стол пустые пачки от лекарств, сказала, что хочет умереть, оскорбила и выбежала из кабинета. Я тут же позвонил в полицию и попросил ее найти. Не верите, можете посмотреть записи с камеры видеонаблюдения, которые мы передали следователям. Они установят все обстоятельства дела и найдут виновников ее смерти". Берик Тынышбаев

Корреспондент Zakon.kz обратился за выяснением деталей в пресс-службы акимата района и полиции.

Первыми комментарий предоставили стражи порядка.

"По факту суицида возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 105 УК РК ("Доведение до самоубийства"). По делу назначен ряд необходимых экспертиз". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Пресс-секретарь акима Аксуского района Мағжан Шындәулет уточнил, что аким Берик Тынышбаев, согласно графику приема, принимает граждан по личным вопросам каждый понедельник с 14:30 до 18:00.

"22 декабря 2023 года на личный прием к акиму района пришла гражданка Узбекова Б. со своей родственницей, гражданкой Серик М., которой она попросила оказать помощь в виде продуктов питания. По поручению акима района при поддержке спонсора продовольственная помощь гражданке Серик М. была оказана. При этом сама гражданка Б. Узбекова получала адресную социальную помощь. Повторно гражданка Узбекова Б. пришла в акимат района 28 декабря примерно между 17:00-18:00". Мағжан Шындәулет

По его его словам, будучи в эмоционально нестабильном состоянии, сообщила, что приняла какие-то лекарства, не предъявив при этом никаких просьб или претензий, самостоятельно покинула здание акимата.

"Чтобы узнать о причинах такого состояния гражданки, по адресу ее проживания были направлены сотрудники районного отдела полиции, но дома Узбековой Б. не оказалось. В тот же день, около 19:00, гражданка Узбекова Б. поступила в реанимационное отделение центральной районной больницы и скончалась утром 29 декабря. По данному факту ведутся следственные действия". Мағжан Шындәулет

В ноябре 2023 года столичные чиновники заявили о росте попыток самоубийства среди детей: за последние пять лет в Астане зарегистрировано 429 случаев суицидальных попыток среди несовершеннолетних.