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Нефть Brent опустилась ниже 88 долларов за баррель впервые с февраля

Brent опустилась ниже 88 долларов за баррель Фото: pixabay
Мировые цены на нефть падают более чем на 5%, Brent торгуется ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля, свидетельствуют данные торгов, сообщает Zakon.kz.

Стоимость европейской нефти Brent обновила семимесячный минимум. Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, котировки опускались ниже $90 за баррель, потеряв за семь дней 13%.

Такое резкое падение ниже 90 долларов фиксируется впервые с февраля этого года. В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI снижалась на 3,71%, до 83,66 долларов за баррель.

Возможными причинами падения цен называют риски агрессивного повышения ставок в США, снижение спроса со стороны Китая в связи с антиковидными мерами и мягкие ограничения на добычу нефти со стороны ОПЕК+.

5 сентября государства-члены ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.

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