Сибирскую язву выявили в Костанайской области
В Костряковском сельском округе (Федоровский район Костанайской области) ввели карантин из-за сибирской язвы среди крупного рогатого скота, сообщает Eldala.kz.
Карантин установят на территории села Запасное.
В июле 2021 года сибирскую язву выявили на территории Денисовского района Костанайской области, в селе Приречное.
В ноябре заболевание зафиксировали в одном из хозяйств в селе Жалтырколь того же района.
Основным источником сибирской язвы являются больные животные. Вся продукция от вынужденно забитых больных животных считается инфицированной и непригодной для употребления в пищу.
Отмечается, что даже длительная варка мяса не гарантирует освобождения от возбудителя. Поэтому павших животных необходимо сжигать в инсенераторных печах.