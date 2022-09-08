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Сибирскую язву выявили в Костанайской области

Сибирскую язву выявили в Костанайской области Фото: Zakon.kz
В Костанайской области имеется 156 стационарно-неблагополучных пунктов по сибирской язве. Это населенные пункты с сибиреязвенными захоронениями больного скота. Всего в области имеется 308 таких захоронений, сообщает Zakon.kz.

В Костряковском сельском округе (Федоровский район Костанайской области) ввели карантин из-за сибирской язвы среди крупного рогатого скота, сообщает Eldala.kz.

Карантин установят на территории села Запасное.

В июле 2021 года сибирскую язву выявили на территории Денисовского района Костанайской области, в селе Приречное.

В ноябре заболевание зафиксировали в одном из хозяйств в селе Жалтырколь того же района.

Основным источником сибирской язвы являются больные животные. Вся продукция от вынужденно забитых больных животных считается инфицированной и непригодной для употребления в пищу.

Отмечается, что даже длительная варка мяса не гарантирует освобождения от возбудителя. Поэтому павших животных необходимо сжигать в инсенераторных печах.

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Данияр Кунафин
Костанайская область
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