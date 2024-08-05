Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Введен карантин: сибирскую язву выявили в Костанайской области

Сибирская язва, карантин, Костанайская область, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 09:54 Фото: рixabay
В селе Приречное Костанайской области ввели карантин из-за выявления сибирской язвы у крупного рогатого скота (КРС), сообщает Zakon.kz.

Количество заболевших голов КРС не уточняется. Ограничения установили до стабилизации ситуации с заболеваемостью, пишет ElDala.

По данным Минсельхоза, за 2023 год случаи сибирской язвы зарегистрировали в четырех областях Казахстана: Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской и Карагандинской, в результате заражения скончался один человек. При этом за прошлый год были установлены факты: отсутствия вакцинации животных против сибирской язвы, отсутствия учета кратности вакцинации молодняка, факты ненадлежащего состояния сибиреязвенных захоронений, а также бесконтрольного перемещения животных и их неполная идентификация.

Весной 2024 года природоохранная прокуратура проверила деятельность ветеринарной службы Костанайской области. Прокуроры выявили системные факты фиктивной вакцинации скота, укрытия заболеваний в официальной отчетности, нарушение порядка использования и хранения вакцин.

Весной 2024 года карантин вводили в трех селах Туркестанской области из-за бешенства скота.

Читайте также

АР Каспий нефть, крупный штраф
На 13,6 млрд тенге оштрафовали крупную компанию, добывающую нефть
КНБ за месяц ликвидировал три крупных нарколабораторий
КНБ за месяц ликвидировал три крупные нарколаборатории
Возгорание автомобилей в Казахстане
За сутки в Казахстане произошло семь возгораний автомобилей
Ирина Капитанова
Костанайская область 2024 год Болезни Инфекции
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Алсу нежно обратилась к маме, которой исполнилось 70 лет
Алсу нежно обратилась к маме, которой исполнилось 70 лет
Сергею Шнурову запретили пить алкоголь
Сергею Шнурову запретили пить алкоголь
погода
Погода в Астане, Алматы и Шымкенте: прогноз от синоптиков с 5 по 7 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: