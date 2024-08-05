Введен карантин: сибирскую язву выявили в Костанайской области

В селе Приречное Костанайской области ввели карантин из-за выявления сибирской язвы у крупного рогатого скота (КРС), сообщает Zakon.kz.

Количество заболевших голов КРС не уточняется. Ограничения установили до стабилизации ситуации с заболеваемостью, пишет ElDala.

По данным Минсельхоза, за 2023 год случаи сибирской язвы зарегистрировали в четырех областях Казахстана: Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской и Карагандинской, в результате заражения скончался один человек. При этом за прошлый год были установлены факты: отсутствия вакцинации животных против сибирской язвы, отсутствия учета кратности вакцинации молодняка, факты ненадлежащего состояния сибиреязвенных захоронений, а также бесконтрольного перемещения животных и их неполная идентификация.

Весной 2024 года природоохранная прокуратура проверила деятельность ветеринарной службы Костанайской области. Прокуроры выявили системные факты фиктивной вакцинации скота, укрытия заболеваний в официальной отчетности, нарушение порядка использования и хранения вакцин.

Весной 2024 года карантин вводили в трех селах Туркестанской области из-за бешенства скота.