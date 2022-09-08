На трассе в Алматинской области произошел смертельный наезд

В Алматинской области на трассе произошел наезд на пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло ночью 7 сентября на 32 км трассы Алматы - Бишкек (напротив пос. Айтей). Автомобиль Nissan Cefiro двигался по трассе в западном направлении (в сторону Алматинской области) по крайней левой полосе. Неожиданно с разделительной аллеи из-за кустов на проезжую часть выпрыгнул мужчина, на которого наехал Nissan. После мужчину откинуло на обочину, а водитель остановился.

Фото: Zakon.kz

В результате наезда от полученных травм мужчина скончался на месте.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники полиции не обнаружили у погибшего при себе документов, его личность устанавливается.

Фото: Zakon.kz

На месте работал дознаватель Алматинской области, который занимается выяснением всех обстоятельств ДТП.

Фото: Zakon.kz

Назначены соответствующие экспертизы.

Фото: Zakon.kz

11 августа на 142 км трассы Алматы - Бишкек в ДТП погибла водитель. 21-летняя девушка не справилась с управлением и Hyundai Solaris перевернулся.