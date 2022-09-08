На трассе в Алматинской области произошел смертельный наезд
ДТП произошло ночью 7 сентября на 32 км трассы Алматы - Бишкек (напротив пос. Айтей). Автомобиль Nissan Cefiro двигался по трассе в западном направлении (в сторону Алматинской области) по крайней левой полосе. Неожиданно с разделительной аллеи из-за кустов на проезжую часть выпрыгнул мужчина, на которого наехал Nissan. После мужчину откинуло на обочину, а водитель остановился.
Фото: Zakon.kz
В результате наезда от полученных травм мужчина скончался на месте.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На месте работал дознаватель Алматинской области, который занимается выяснением всех обстоятельств ДТП.
Фото: Zakon.kz
Назначены соответствующие экспертизы.
Фото: Zakon.kz
11 августа на 142 км трассы Алматы - Бишкек в ДТП погибла водитель. 21-летняя девушка не справилась с управлением и Hyundai Solaris перевернулся.