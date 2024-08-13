Пешехода насмерть сбили в Семее

Фото: Zakon.kz

13 августа на пересечении улиц Бозтаева – Первомайская в областном центре произошел наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП Абайской области, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее подобный случай произошел в Западно-Казахстанской области. Пешеход в результате ДТП погиб.

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