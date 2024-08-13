Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пешехода насмерть сбили в Семее

пешехода насмерть сбили в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 22:50 Фото: Zakon.kz
13 августа на пересечении улиц Бозтаева – Первомайская в областном центре произошел наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП Абайской области, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее подобный случай произошел в Западно-Казахстанской области. Пешеход в результате ДТП погиб.

Елена Беляева
Абайская область ДТП Семей ДТП 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Бокс могут убрать из программы Олимпиады-2028
Бокс могут убрать из программы Олимпиады-2028
продюсер
Баян Алагузова объяснила, почему назвала свою дочь Алисой
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
На Казахстан обрушится североатлантический циклон
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: