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Кызылординца наказали за незаконный игорный бизнес

Кызылорда Фото: pixabay
По факту незаконного игорного бизнеса в Кызылорде вынесен приговор. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в Департаменте АФМ по Кызылординской области.

Житель Кызылорды, 33-летний Марат Даулетов, арендовал две квартиры, где открыл игровые заведения. У него нашли и изъяли 20 компьютеров, 4 аппарата "ZOOM", модем и деньги. Изъятые деньги были обращены в доход государства.

Вина подсудимого полностью доказана. Кызылординский городской суд назначил Даулетову штраф в 200 МРП (636 тыс. тенге).

АФМ продолжает выявлять нелегальные игорные точки.

4 августа стало известно, что незаконный игорный бизнес организовали в Атырауской области. Приговором суда оба организатора игорных точек признаны виновными и приговорены к двум годам ограничения свободы каждый.

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