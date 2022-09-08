Где и как в Атырау ремонтируют дороги

В 2022 году в целях предупреждения дорожных заторов в Атырау в рамках развития дорожной инфраструктуры на средства, выделенные из республиканского и местного бюджетов, ведутся работы по реконструкции пяти улиц общей протяженностью 19,3 км.

Если до настоящего времени хорошее и удовлетворительное состояние дорог по городу составляло 89,1%, то после завершения указанных ремонтных работ планируется достичь показателя 97%.

На эти работы из республиканского бюджета выделено 10,5 млрд тенге, из местного – 1,5 млрд тенге.

Об этом сообщил руководитель Атырауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алибек Муханбеталиев.

По реконструкции 2,8 км улицы Ауэзова: отрезки улицы между конечной остановкой и Домом культуры им. Курмангазы готовы, через несколько дней будут сданы в эксплуатацию. А площадь перед Домом культуры им. Курмангазы планируется сдать в эксплуатацию до конца сентября. Также мы планируем 15 сентября полностью открыть отрезок проспекта Азаттык протяженностью 750 метров. Ремонтные работы на дорогах ведутся по плану, однако в связи с дефицитом по республике битумной продукции работы по покрытию верхнего мелкозернистого асфальтового покрытия отстают от предполагаемых сроков. Алибек Муханбеталиев

Сейчас совместно с акиматом города, а также с заместителями акима области ведутся переговоры об увеличении объемов поставок битумной продукции.

Фото: пресс-служба акимата Атырау

Кроме того, автомобильную дорогу протяженностью 3,9 км от поселка Балыкши до населенного пункта Зарослый планируется ввести в эксплуатацию до 5 декабря.

Автодорогу общей протяженностью 2 км от трассы Атырау – Доссор до населенного пункта Томарлы планируется ввести в эксплуатацию до конца ноября текущего года. В настоящее время по данному проекту полностью уложен нижний слой дороги в 2 км. Однако задержка поступления битумной продукции приводит к затягиванию сроков строительства.

По реконструкции 4,7 км улицы Сырыма Датова: планируется открыть часть улицы общей протяженностью 800 метров до 20 октября, оставшиеся по плану на текущий год 1200 метров – до 5 декабря. Кроме того, до конца года планируется провести средний ремонт участка протяженностью 770 метров внутригородской улицы Бергалиева и отрезка улицы А. Кунанбаева протяженностью 1,8 км. Алибек Муханбеталиев

В Атырау и прилегающих к городу населенных пунктах начаты работы по прокладыванию дорог на 231 улице общей протяженностью 135,8 км. До конца года в микрорайонах Еркинкала – Ракуша – Балауса, в населенных пунктах Бирлик-2, Геолог будет проложено и введено в эксплуатацию 34,9 км новых автодорог. Полная реализация этих проектов будет осуществляться в зависимости от достаточности и своевременности поступления битумной продукции.