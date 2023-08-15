617 км дорог отремонтируют в ЗКО

В Западно-Казахстанской области общая протяженность автомобильных дорог составляет 6176 км. Из них республиканского значения – 1414 км, местного значения – 4762 км.

В 2023 году в области в рамках Национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны", а также программы "Ауыл – Ел бесігі" запланирован ремонт свыше 617 км дорог всех значений на общую сумму 79,9 млрд тенге, в том числе:

республиканские сети – 150,1 км на 39,2 млрд тенге,

местная сеть – 335,8 км на 26,6 млрд тенге,

внутрипоселковые улицы – 83,1 км на 7 млрд тенге,

улицы Уральска – 47,6 км на 7,1 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Что касается строительства дорог областного и районного значения, то в текущем году реализуются 55 проектов протяженностью 335,8 км на сумму 26,6 млрд тенге. Из них 13 проектов на 8,6 млрд тенге протяженностью 62,3 км дорог по области, 42 проекта на сумму 17,9 млрд тенге протяженностью 273,5 км дорог районного значения. По проектам дорог областного значения есть 3 реконструкции дорожного полотна, один проект по капитальному ремонту – строительство моста через р. Деркул, все остальные проекты среднего ремонта", – рассказал руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Айдар Менеев.

В текущем году в связи с удорожанием строительных материалов проведена корректировка нескольких проектов реконструкции:

участков дорог Барбастау – Акжаик – Индер, Бурлин – Аксай – Жымпиты, Чапаев – Жангала – Сайхин, Федоровка – Аксай, Таскала – Аккурай – Болашак,

подъездной путь к аэропорту Уральска.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Для реализации 42 проектов автодорог районного значения в 2023 году из республиканского бюджета выделено около 18 млрд тенге. Из них освоено 7,3 млрд тенге и отремонтировано 102 км. По 17 проектам полностью уложено асфальтобетонное покрытие. На эту сумму выполнены работы по заготовке материалов, по устройству объездной дороги и основания, а также выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Всего в районах области ремонтными работами охвачено 273,5 км дорог, включая подъездные пути к сельским населенным пунктам", – сказал Айдар Менеев.

По программам "Ауыл – Ел бесігі" и развития моногородов реализуются 34 проекта по ремонту улиц населенных пунктов области на общую сумму 7 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Общая протяженность автомобильных дорог Уральска составляет 615 км. Из них протяженность дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии – 468,3 км, или 76% от общей протяженности дорог. В текущем году в областном центре реализуется 26 проектов, планируется отремонтировать 48 км улиц города. Общий объем выделенных средств на эти цели составляет 7,1 млрд тенге. Из них 4,3 млрд тенге выделено на проект капитального ремонта объездной ул. им. Шолохова, реализуемого за счет средств КПО б. в.