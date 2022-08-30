Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Димаш Кудайберген восхитил подписчиков игрой на барабанах

певец репетиция видео Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Димаш Кудайберген на странице в Instagram поделился с поклонниками видео игры на барабанной установке. Комментаторы поблагодарили казахстанского артиста за новую публикацию с его участием, сообщает Zakon.kz.
Репетируем, — гласит подпись к видео.

Пользователи отметили отличную технику игры певца на ударных инструментах:

  • браво;

  • талантливый человек талантлив во всем!

  • классно! Отличной репетиции вам;

  • спасибо за новое видео! Хорошей недели тебе;

  • обожаем наблюдать за твоими рабочими процессами.

Ранее сообщалось, что певец представил новый клип на песню Zhalyn.

Клип был снят казахстанским режиссером Шынгысханом Тажикеевым в жанре MOOD VIDEO.

Читайте также

Пользователей Казнета умилило видео Макпал Исабековой с маленьким сыном

Скончался известный казахстанский скульптор

Как звезды TikTok продвигают казахские песни

Анастасия Московчук
Кудайберген Димаш Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовый сад
Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа
Ситуация в Украине 29 августа
Ситуация в Украине: Киев заявил, что начал наступление, Нидерланды намерены закупать у России газ
астрология гороскоп рейтинг удача
Лидеры рейтинга: кто самый успешный по знаку зодиака
первоклассники
Сокращение нагрузки и зарплат учителей прокомментировали в Минпросвещения
Конституция РК
Как менялась Конституция за годы независимости
В РФ предлагают увеличить маткапитал
В России предложили увеличить размер маткапитала
певец репетиция видео
Димаш Кудайберген восхитил подписчиков игрой на барабанах
Казахстанская гимнастка завоевала "золото" на турнире Gracia Fair Cup
Казахстанская гимнастка завоевала "золото" на турнире Gracia Fair Cup
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления