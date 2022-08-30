Димаш Кудайберген восхитил подписчиков игрой на барабанах

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген на странице в Instagram поделился с поклонниками видео игры на барабанной установке. Комментаторы поблагодарили казахстанского артиста за новую публикацию с его участием, сообщает Zakon.kz.

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