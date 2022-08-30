Димаш Кудайберген восхитил подписчиков игрой на барабанах
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Димаш Кудайберген на странице в Instagram поделился с поклонниками видео игры на барабанной установке. Комментаторы поблагодарили казахстанского артиста за новую публикацию с его участием, сообщает Zakon.kz.
Репетируем, — гласит подпись к видео.
Пользователи отметили отличную технику игры певца на ударных инструментах:
браво;
талантливый человек талантлив во всем!
классно! Отличной репетиции вам;
спасибо за новое видео! Хорошей недели тебе;
обожаем наблюдать за твоими рабочими процессами.
Ранее сообщалось, что певец представил новый клип на песню Zhalyn.
Клип был снят казахстанским режиссером Шынгысханом Тажикеевым в жанре MOOD VIDEO.
Димаш Кудайберген презентовал новый клип
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