Импортеры возместили государству 21 млрд тенге

Прокуратура провела проверки в таможенной сфере. Некоторые участники монополизировали рынок ввоза товаров из Китая. Об этом рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры 8 сентября, сообщает Zakon.kz.

Каждый из них специализировался на определенных товарах (обувь, одежда, запчасти, техника, фрукты, овощи). Они распределяли между собой конкретные регионы страны.

Группа импортеров уклонялась от уплаты таможенных платежей. Они системно занижали стоимость ввозимых товаров.

Так, 10 компаний получили уведомления о доначислении таможенных платежей и налогов на сумму 107 млрд тенге.

Начато досудебное расследование по ст. 236 УК РК "Уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов".

Семь участников (ТОО "Tex Alliance", Almobi Group, "Ехpress Кеден Сервис", Group of the companies TDA, Ai-To Progress, Global Logistics Ved и "TL NIKA кеден") вернули в бюджет 21 млрд тенге.

Взыскание оставшихся доначисленных сумм продолжается, в том числе за счет залогового имущества этих компаний.