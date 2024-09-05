Принадлежащие осужденному Мухамедиулы объекты стоимостью более 3,5 млрд тенге пытаются вернуть государству

Генеральной прокуратурой Казахстана проведена проверка в сфере управления государственным имуществом и приватизации. Результатами проверки 5 сентября 2024 года поделились в пресс-службе надзорного органа, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что в отдельных случаях продажа государственного имущества противоречила закону, поэтому прокурорами инициированы иски о возврате в собственность государства имущества на сумму порядка 4,8 млрд тенге.

"Один из них на сегодня удовлетворен судом. Так, в 2019 году в пользу частной компании, аффилированной с бывшим министром культуры Мухамедиулы, за 332 млн тенге реализована Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта. Расположенное в Алматы предприятие до продажи было оценено в 662 млн тенге. При этом реальная рыночная стоимость имущественного комплекса составляла 1,213 млрд тенге, разница в сумме выразилась в занижении долгосрочных активов предприятия". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

По иску прокуратуры Алматы договор купли-продажи предприятия судом признан недействительным.

"Наряду с этим по искам прокуроров в Астане и Алматы идут судебные разбирательства о возврате в государственную собственность еще трех объектов на сумму более 3,5 млрд тенге, также ранее проданных компаниям, связанным с экс-министром культуры Мухамедиулы". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Также сообщается, что в рамках проверки прокуратурой Улытауской области предан суду ("Халатность" – по ч. 2 ст. 371 Уголовного кодекса РК) один из руководителей Карагандинского департамента государственного имущества. Он обвиняется в проявлении халатности при отчуждении объекта государственной собственности, повлекшей причинение государству ущерба на 184 млн тенге.

"По итогам проверки по представлению Генеральной прокуратуры за системные недостатки и упущения наказаны 35 должностных лиц Комитета государственного имущества и приватизации, в том числе первые руководители региональных департаментов". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Как отметили в надзорном органе, во исполнение поручения главы государства от 7 февраля текущего года о необходимости совершенствования процессов отчуждения госсобственности и в целях недопущения нарушений в дальнейшем Генпрокуратурой совместно с отраслевым комитетом выработаны концептуальные инициативы по коренной трансформации данной отрасли.

"В частности, в рамках утвержденной правительством дорожной карты предложено исключить прямую адресную продажу активов и передачу имущества в доверительное управление с правом последующего выкупа, пересмотреть механизм приватизации на понижение цены, а также определить единую методику расчета стоимости приватизируемых объектов". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Практическая реализация инициатив, как считают в Генпрокуратуре, "позволит обеспечить прозрачность процесса приватизации и минимизировать коррупционные риски".

20 июня 2023 года в Астане экс-министру культуры и спорта Арыстанбеку Мухамедиулы суд вынес приговор по делу о проведении выставки "Шествие "Золотого человека".

Его признали виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ("Организация преступления") и п. 2 ч. 4 ст. 189 ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере"). Мухамедиулы приговорили к восьми годам лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

13 февраля 2024 года столичный суд вынес решение в отношении Арыстанбека Мухамедиулы, его супруги Налии Искаковой и адвоката Мустахима Тулеева по делу о мошенничестве и коррупции.

Экс-министр был признан виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. С учетом прошлого наказания (от 20.06.2023 года) его приговорили к 11 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

29 февраля Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли новый приговор – по уголовному делу, включающему два эпизода – о проведении выставки "Шествие "Золотого человека" по музеям мира" и об отеле "Дипломат".

Бывший чиновник признан виновным в покушении к даче взятки в особо крупном размере. С учетом прошлого наказания (от 13.02.2024 года) его окончательно приговорили к 11 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

21 августа 2024 года судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны в апелляционном порядке рассмотрела уголовное дело в отношении Арыстанбека Мухамедиулы. Столичным судом оснований для отмены или изменения приговора суда первой инстанции не установлено.