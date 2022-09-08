Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане банки перейдут на единую систему QR-кодов

В Казахстане банки перейдут на единую систему QR-кодов Фото: unsplash
Вице-министр торговли и интеграции РК Асель Жанасова на первом международном форуме электронной коммерции в Казахстане eCommerce Day сообщила, что банки перейдут на единую систему QR-кодов, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в прошлом году Минторговли работало над стандартизацией QR-кодов банков.

Неважно, чей ты клиент..., есть QR, и любой банк должен читать друг друга. Не надо иметь 10 POS-терминалов, не надо бизнесу платить за каждый терминал. Пусть будет один терминал, который может работать со всеми участниками рынка. К этому мы должны стремиться.Асель Жанасова

Вице-министр надеется, что в этом году все казахстанские банки доработают свои системы и у каждого казахстанца появится возможность принимать оплату, платить через любой терминал именно посредством QR.

20 июня Национальный банк Казахстана анонсировал запуск системы мгновенных платежей (СМП), которая является частью стратегии развития национальной платежной системы. Об особенностях нового сервиса платежей 24/7 рассказал заместитель председателя НБК Берик Шолпанкулов.

Читайте также

2,3 млрд тенге выделят на строительство жилья для погорельцев Костанайской области

Глава Минсельхоза заверил в отсутствии урона урожаю в Костанайской области

В Казахстане разработали нацпроект по модернизации сельского здравоохранения

Динара Халдарова
МТИ РК Банки Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
разработаны поправки в Трудовой кодекс РК
Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года
Многодетная мать вынуждена жить с детьми в контейнере в Алматы
Многодетная мать вынуждена жить с детьми в контейнере в Алматы
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Алматы обращение мальчик Досаев
11-летний мальчик обратился к акиму Алматы с двумя просьбами
астрология богатство везунчики
Мужчины каких знаков зодиака притягивают богатство
Рой Джонс дал прогноз на бой Головкина против Альвареса
Легендарный боксер дал свой прогноз на бой Головкина против Альвареса
Нур-Султан, столица, переименование
Спикер Сената прокомментировал вопрос о возвращении столице названия Астана
Нур-Султан шум кафе
Полицейских в Нур-Султане вызывали 73 раза из-за шума в ночном баре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления