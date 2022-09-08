В Казахстане банки перейдут на единую систему QR-кодов

Вице-министр торговли и интеграции РК Асель Жанасова на первом международном форуме электронной коммерции в Казахстане eCommerce Day сообщила, что банки перейдут на единую систему QR-кодов, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в прошлом году Минторговли работало над стандартизацией QR-кодов банков.

Неважно, чей ты клиент..., есть QR, и любой банк должен читать друг друга. Не надо иметь 10 POS-терминалов, не надо бизнесу платить за каждый терминал. Пусть будет один терминал, который может работать со всеми участниками рынка. К этому мы должны стремиться. Асель Жанасова

Вице-министр надеется, что в этом году все казахстанские банки доработают свои системы и у каждого казахстанца появится возможность принимать оплату, платить через любой терминал именно посредством QR.

20 июня Национальный банк Казахстана анонсировал запуск системы мгновенных платежей (СМП), которая является частью стратегии развития национальной платежной системы. Об особенностях нового сервиса платежей 24/7 рассказал заместитель председателя НБК Берик Шолпанкулов.