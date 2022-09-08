Озвучены интересные факты о гостинице "Казахстан" в Алматы

Архивные кадры гостиницы "Казахстан" в Алматы опубликовало ТОО “НИИ “Алматыгенплан” в Instagram 8 cентября. В пресс-службе поделились любопытными фактами об истории застройки, сообщает Zakon.kz.

Комплексная застройка проспекта Достык шла в 1970-е годы прошлого столетия. Тогда проспект носил имя Владимира Ленина и был одной из главных улиц города. Проект гостиницы разрабатывали архитекторы "Казгорстройпроекта".

Фото: Instagram/almatygenplan

Заслуженный архитектор КазССР Юрий Ратушный считал, что обязательно нужно строить высотное здание. Ведь малоэтажное строение могло просто "потеряться".

Изначально в проекте не было короны. Она появилась из-за того, что шахта лифта возвышалась над зданием, ее решили прикрыть алюминиевым колпаком. В итоге высота здания составила 102 метра.

До 2008 года гостиница "Казахстан" была самым высоким зданием в Алматы.

Фото: Instagram/almatygenplan

Когда гостиница почти была готова, провели тест на сейсмостойкость. Сотрудники "ПромСтройНИИпроекта" привезли вибрационные машины и установили их на крыше. Они должны были раскачивать здание.

Творческая группа была так уверена в своей конструкции, что вместе с сотрудниками КазНИИСА и проверяющими они поднялись на 25-й этаж. Здание качалось из стороны в сторону. Люди едва стояли на ногах, но после того, как машину остановили, не было выявлено ни одной трещинки.

Фото: Instagram/almatygenplan

По подсчетам, гостиница может выдержать не только 9-балльное, но даже 10-балльное землетрясение.