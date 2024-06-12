Акимат Алматы подал в суд на собственника гостиницы "Казахстан"
По данным Управления градостроительного контроля города за 12 июня 2024 года:
"Работы на объекте приостановлены. В отношении собственника ТОО "Crown Star" в результате внеплановой проверки приняты меры по ст. 316 ч. 1, 321 КоАП РК с выдачей предписания на устранение нарушений. На сегодняшний день управлением инициируется иск в суд на принудительное исполнение предписания".
Как уточнили в Управлении культуры, указанный фонтан рядом с гостиницей не является частью памятника, однако находится на территории охранной зоны.
"Здание гостиницы "Казахстан" в соответствии с постановлением акимата Алматы от 17 марта 2021 года внесено в Государственный список памятников истории и культуры местного значения города. В связи с этим для проведения каких-либо строительных или реконструкционных работ на территории объекта собственнику необходимо было подготовить соответствующую научно-проектную документацию и обосновать необходимость проведения научно-реставрационной работы".Пресс-служба Управления культуры Алматы
Но этого не было сделано, собственник здания в управление не обращался.
В апреле 2024 года сотрудники управления проверили объект, на который поступили жалобы, и потребовали от собственника гостиницы – ТОО "Crown Star" – прекратить строительные работы на территории охранной зоны и устранить нарушения.
Кроме того, 24 мая 2024 года в прокуратуру Медеуского района Алматы направлен запрос об оказании содействия в привлечении к ответственности собственника гостиницы.
Ранее стало известно, что в городе 1 мая заработали 60 фонтанов. Работать в теплый сезон они будут почти до октября с 8:00 до 23:00.