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Акимат Алматы подал в суд на собственника гостиницы "Казахстан"

Работы на фонтане гостиницы &quot;Казахстан&quot; приостановлены: акимат назвал причину, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:33 Фото: pixabay
За самовольную реконструкцию фонтана на собственника гостиницы "Казахстан" подан иск в суд. Как оказалось, строительно-монтажные работы проводились без разрешительных документов. Детали инцидента озвучили в пресс-службе акимата Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления градостроительного контроля города за 12 июня 2024 года:

"Работы на объекте приостановлены. В отношении собственника ТОО "Crown Star" в результате внеплановой проверки приняты меры по ст. 316 ч. 1, 321 КоАП РК с выдачей предписания на устранение нарушений. На сегодняшний день управлением инициируется иск в суд на принудительное исполнение предписания".

Как уточнили в Управлении культуры, указанный фонтан рядом с гостиницей не является частью памятника, однако находится на территории охранной зоны.

"Здание гостиницы "Казахстан" в соответствии с постановлением акимата Алматы от 17 марта 2021 года внесено в Государственный список памятников истории и культуры местного значения города. В связи с этим для проведения каких-либо строительных или реконструкционных работ на территории объекта собственнику необходимо было подготовить соответствующую научно-проектную документацию и обосновать необходимость проведения научно-реставрационной работы".Пресс-служба Управления культуры Алматы

Но этого не было сделано, собственник здания в управление не обращался.

В апреле 2024 года сотрудники управления проверили объект, на который поступили жалобы, и потребовали от собственника гостиницы – ТОО "Crown Star" – прекратить строительные работы на территории охранной зоны и устранить нарушения.

Кроме того, 24 мая 2024 года в прокуратуру Медеуского района Алматы направлен запрос об оказании содействия в привлечении к ответственности собственника гостиницы.

Ранее стало известно, что в городе 1 мая заработали 60 фонтанов. Работать в теплый сезон они будут почти до октября с 8:00 до 23:00.

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