Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Операция "Лондонский мост": что будет в случае смерти королевы

Великобритания Фото: royal.uk
У Букингемского дворца есть документ, в котором собрана последовательность действий правительства, англиканской церкви, полиции, ВС, СМИ, столичной администрации и лондонского транспорта на случай смерти монарха, передает Zakon.kz.

Газета The Guardian еще в марте 2017 года опубликовала основные моменты документа:

  • первым официальным лицом, которое сообщит о смерти королевы, будет ее личный секретарь. Он свяжется с премьер-министром и передаст кодовую фразу — "Лондонский мост рухнул";

  • затем информацию о смерти передадут в 15 правительств и в 36 стран Содружества наций;

  • после смерти монарха лакей повесит траурное объявление на выходе из Букингемского дворца;

  • на официальном сайте королевской семьи какое-то время будет открываться только одна страница с извещением о случившемся на черном фоне;

  • на сайте правительства и на страницах всех государственных ведомств в соцсетях разместят траурные баннеры;

  • в день смерти королевы все СМИ должны будут снять с эфира развлекательные мероприятия.

Ранее стало известно, что Елизавета II находится под наблюдением врачей в связи с ухудшением состояния здоровья.

Читайте также

Британия переживает за королеву: отменена смена караулов, съезжаются королевские семьи

Украинский посол покинул Нур-Султан – СМИ

Таксисты из европейских стран съехались в Брюссель для митинга против Uber

Елена Беляева
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
разработаны поправки в Трудовой кодекс РК
Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Спецназ задержал администратора столичного кафе
астрология богатство везунчики
Мужчины каких знаков зодиака притягивают богатство
Алматы обращение мальчик Досаев
11-летний мальчик обратился к акиму Алматы с двумя просьбами
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Многодетная мать вынуждена жить с детьми в контейнере в Алматы
Многодетная мать вынуждена жить с детьми в контейнере в Алматы
Рой Джонс дал прогноз на бой Головкина против Альвареса
Легендарный боксер дал свой прогноз на бой Головкина против Альвареса
Нур-Султан, столица, переименование
Спикер Сената прокомментировал вопрос о возвращении столице названия Астана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления