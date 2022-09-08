Операция "Лондонский мост": что будет в случае смерти королевы

Газета The Guardian еще в марте 2017 года опубликовала основные моменты документа:

первым официальным лицом, которое сообщит о смерти королевы, будет ее личный секретарь. Он свяжется с премьер-министром и передаст кодовую фразу — "Лондонский мост рухнул";

затем информацию о смерти передадут в 15 правительств и в 36 стран Содружества наций;

после смерти монарха лакей повесит траурное объявление на выходе из Букингемского дворца;

на официальном сайте королевской семьи какое-то время будет открываться только одна страница с извещением о случившемся на черном фоне;

на сайте правительства и на страницах всех государственных ведомств в соцсетях разместят траурные баннеры;