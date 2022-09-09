Последнее лето в Европе стало самым жарким за 30 лет

Подобной жары европейцы не ощущали с 1991 года. Показатели превысили 0,4 градуса Цельсия в сравнении с прошлым годом, передает Zakon.kz.

Температура, пишет ТАСС, в летние месяцы в среднем была на 1,34 градуса Цельсия выше, чем в 1991-2020 годы, отметили эксперты программы спутникового мониторинга Copernicus.

Сообщается, что лесными пожарами уничтожено не менее 700 тыс. га леса в странах ЕС, что стало абсолютным максимумом за всю историю наблюдений.