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Самый теплый конец марта за последние 77 лет зафиксировали в Румынии

Самый теплый конец марта за последние 77 лет зафиксировали в Румынии , фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 20:32 Фото: pixabay
Неожиданно теплая погода в конце марта порадовала жителей Румынии. В отдельных районах страны термометры поднялись до 32 градусов по Цельсию, что на 15-17 градусов выше средней температуры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Еuronews, в румынской столице Бухаресте термометры поднялись до отметки в 27 градусов по Цельсию. "Ощущение такое, будто пришло лето", – говорят местные жители.

Тем не менее синоптики предупреждают о предстоящем похолодании, начиная со вторника, сопровождаемом дождем и сильным ветром. Однако с середины апреля температура воздуха снова поднимется до летних значений, вернув кратковременное тепло обратно.

О том, какая погода ждет казахстанцев 2 апреля, можно узнать здесь

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