Самый теплый конец марта за последние 77 лет зафиксировали в Румынии

Неожиданно теплая погода в конце марта порадовала жителей Румынии. В отдельных районах страны термометры поднялись до 32 градусов по Цельсию, что на 15-17 градусов выше средней температуры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Еuronews, в румынской столице Бухаресте термометры поднялись до отметки в 27 градусов по Цельсию. "Ощущение такое, будто пришло лето", – говорят местные жители.

Тем не менее синоптики предупреждают о предстоящем похолодании, начиная со вторника, сопровождаемом дождем и сильным ветром. Однако с середины апреля температура воздуха снова поднимется до летних значений, вернув кратковременное тепло обратно.

О том, какая погода ждет казахстанцев 2 апреля, можно узнать здесь.