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Twitter-аккаунт принца Уильяма и его жены сменил название

Twitter-аккаунт принца Уильяма и его жены сменил название Фото: скриншот
Twitter-аккаунт принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон изменил название. Вместо "Герцог и герцогиня Кембриджские" теперь написано "Принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская", сообщает Zakon.kz.

После смерти Елизаветы II престол унаследовал ее сын принц Чарльз. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый король взял имя Карл III (Charles III).

Король сказал, что смерть матери стала моментом огромной печали для него и всех членов его семьи.

8 сентября умерла королева Великобритании Елизавета II  в возрасте 96 лет в замке Балморал. В стране объявлены 10 траурных дней.

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