Умерла королева Великобритании Елизавета II

Королева скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал, передает Zakon.kz.

Сегодня днем ​​королева мирно скончалась в Балморале.Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра. Пресс-служба Букингемского дворца

В стране объявлены 10 траурных дней.

Как рассказали во дворце, утром Елизавета II прошла обследование и результаты медикам не понравились.

Королева правила дольше, чем любой другой монарх в британской истории, став очень любимой и уважаемой фигурой во всем мире. Ее экстраординарное правление привело к тому, что она путешествовала более широко, чем любой другой монарх, предприняв множество исторических зарубежных визитов. Известная своим чувством долга и преданностью жизни служения, она была важным подставным лицом Великобритании и Содружества во времена огромных социальных перемен. Пресс-служба Букингемского дворца

Официально после смерти Елизаветы на престол должен взойти ее сын, принц Чарльз.

Газета The Guardian опубликовала порядок действий в случае смерти монарха в Великобритании.