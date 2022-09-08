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Британский трон переходит принцу Чарльзу

король Фото: Instagram/charlesprinceofwales
Букингемский дворец выпустил заявление, что принц Чарльз становится королем Великобритании, передает Zakon.kz.

Церемония официального провозглашения Чарльза королем пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно. Чарльз находился в очереди престолонаследования 70 лет.

Утром Елизавете II стало плохо, она прошла обследование и результаты медикам не понравились.

Ночью Королева скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал.

Газета The Guardian опубликовала порядок действий в случае смерти монарха в Великобритании.

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Елена Беляева
Великобритания
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