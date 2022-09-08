Британский трон переходит принцу Чарльзу
Фото: Instagram/charlesprinceofwales
Букингемский дворец выпустил заявление, что принц Чарльз становится королем Великобритании, передает Zakon.kz.
Церемония официального провозглашения Чарльза королем пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно. Чарльз находился в очереди престолонаследования 70 лет.
Утром Елизавете II стало плохо, она прошла обследование и результаты медикам не понравились.
Ночью Королева скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал.
Газета The Guardian опубликовала порядок действий в случае смерти монарха в Великобритании.
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