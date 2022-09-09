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Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября

Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября Фото: Instagram/theroyalfamily
Карла III официально провозгласят новым королем Великобритании 10 сентября, сообщает Zakon.kz.

Карл III стал королем, когда умерла его мать Елизаветы II.

Как пишет The Times, 10 сентября пройдет заседание совета престолонаследия, на котором и будет провозглашен новый суверен. Официальное объявление зачитают в Сент-Джеймсском дворце и в здании королевской биржи в Лондоне.

Как cообщает Sky News, 10 сентября Палата общин проведет заседание, на котором депутаты принесут присягу на верность королю Карлу III. Все парламентские заседания приостановят. Правительство должно будет определить, сколько продлится траур.

Ожидается, что во второй половине дня у короля может состояться первая аудиенция с премьер-министром Лиз Трасс.

8 сентября умерла королева Великобритании Елизавета II. В стране объявлены 10 траурных дней.

9 сентября около 23:00 по времени Нур-Султана в эфир должна выйти записанная телевизионная речь короля Карла III. Это будет его первая речь в новом качестве.

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