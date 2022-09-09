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Законодательство РК

Что изменилось в правилах госзакупок

изменены правила госзакупок Фото: Zakon.kz
Приказом заместителя премьер-министра – министра финансов РК от 31 августа 2022 года внесены изменения и дополнения в Правила осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

В частности, теперь данные о составе конкурсной комиссии скрыты до полного завершения процедур государственных закупок. Это сделано с целью исключения коррупционных рисков.

Кроме того, в Типовом договоре о госзакупках работ по разработке проектно-сметной документации установлена обязанность проектировщика/исполнителя подписать типовой договор о передаче прав на использование проекта строительства, в том числе имущественных (исключительных) прав.

Таким образом заказчик по проектам, финансируемым за счет госбюджета, получил возможность распространения и повторного использования предпроектной и проектной документации.

Приказ вводится в действие с 19 сентября.

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